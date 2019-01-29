Спустя два года после выхода ПК-версия Resident Evil 7 лишилась защиты Denuvo

Разработчики Resident Evil 7 удалили из ПК-версии игры защиту Denuvo. На то, что со страницы хоррора в Steam исчезли упоминания антипиратской системы, обратили внимание в СМИ. Судя по всему, ее удалили утром 28 января.

Скорее всего, в Capcom посчитали, что за два года Denuvo уже выполнила свою задачу (Resident Evil 7 вышла в начале 2017 года). Возможно, по прошествии времени компания будет удалять Denuvo и из других своих проектов.

Источник: DTF