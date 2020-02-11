Стало известно за сколько Sony приобрела геймстудию Insomniac Games — разработчика Marvel’s Spider-Man для PS4

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Японская компания Sony объявила о приобретении геймстудии Insomniac Games еще в августе прошлого года. Сделку закрыли в ноябре, однако узнать стоимость покупки удалось только сейчас, благодаря публикации финансовых отчетов.

Оказывается, японский гигант потратил на разработчика серии Ratchet & Clank и мегахита для консоли PS4 Marvel’s Spider-Man внушительные $229 млн (24,895 млрд йен). Согласно отчету, большая часть суммы была выплачена наличными.

Команда Insomniac Games стала 14-ой по счету внутренней студией Sony. Изначально студия была основана в 1994 году, при этом из 25 лет своей истории более 20 лет она сотрудничает с Sony.

Геймстудия разрабатывала игры для всех четырех поколений Playstation, выпустив за это время 20 игр в рамках шести франшиз. Самым первым проектом стал шутер Disruptor (1996), с 1998 по 2000 год вышла трилогия платформеров Spyro the Dragon, а в 2002 была выпущена первая игра серии Ratchet & Clank.

Представители Insomniac Games все еще официально не раскрывают, над каким именно проектом работают в настоящее время, однако это наверняка будет эксклюзив для новой консоли Sony PlayStation 5, которую представят уже в феврале текущего года на PlayStation Experience 2020.

Источник: Polygon