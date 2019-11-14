Стриминговый сервис HBO Max хочет снять специальный эпизод сериала Friends / «Друзья», все шесть главных героев и шоураннеры уже ведут переговоры
Фанаты сериала «Друзья» (Friends) наконец могут получить возможность снова увидеть всех шестерых героев вместе. По данным нескольких голливудских источников, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер ведут переговоры о специальном эпизоде сериала для стриминговой платформы HBO Max. К проекту также привлекут создателей оригинала Дэвида Крейна и Марту Кауфман.
Как известно, принадлежащий компании WarnerMedia сервис HBO Max недавно приобрел права на показ сериала «Друзья» за впечатляющие $425 млн. Именно к запуску платформы, запланированному на май 2020 года, компания и хочет снять отдельный эпизод ситкома. Переговоры находятся на ранней стадии, поэтому пока неизвестно, на что именно согласится оригинальная команда — снять игровую серию-продолжение о повзрослевших героях или же просто собраться вместе и вспомнить о съемках Friends в формате документального фильма.
Отметим, что слухи о возможном продолжении или перезапуске сериала «Друзья» (Friends) ходят постоянно, каждого из шести актеров регулярно спрашивают об этом в интервью. Также регулярно в сети появляются фейковые трейлеры якобы полнометражного продолжения, однако официально о такой возможности никто из причастных не заявлял.
Напомним, что сериал Friends / «Друзья» выходил на канале NBC с 22 сентября 1994 года по 6 мая 2004 года, за это время было снято 10 сезонов и 236 эпизодов. В этом году проект отпраздновал свое 25-летие, в честь чего Google подготовил ряд тематических пасхалок.
Источник: EW