Топ за свои деньги. Первые впечатления журналистов и блогеров от нового iPhone SE
22 апреля появились первые обзоры нового iPhone SE — нового «народного» смартфона Apple, имеющего все шансы повторить, а, возможно, даже превзойти успех культовой оригинальной модели iPhone SE 2016 года.
В целом обзоры вышли предсказуемыми и даже «скучными» (iPhone SE настолько хорош): все знаменитые западные техно-блогеры и обозреватели крупнейших тематических изданий в один голос хвалят новинку и сходятся во мнении, что новый iPhone SE — абсолютный лидер по соотношению цены и возможностей. Естественно, в своей ценовой категории.
Если описывать новый iPhone SE максимально коротко, то можно сказать следующее: дизайн и экран — как у восьмого iPhone 8, платформа — топовая SoC A13 Bionic, как у старших собратьев линейки iPhone 11, а основная камера — как у iPhone Xr 2018 года. И стартовая цена — $399, как у оригинального iPhone SE. Примерно так и выглядит формула (вероятного) успеха нового iPhone SE. Все технические характеристики нового iPhone SE мы приводили в нашем детальном анонсе новинки и сравнении с iPhone Xr и iPhone 11.
Возвращаясь к теме этой заметки, ниже списком приводим все доступные обзоры авторитетных тематических ресурсов и видео с распаковкой и первыми впечатлениями — все они на английском языке.
Обзоры:
- The Verge
- TechCrunch
- Wired
- Engadget
- CNBC
- Forbes
- CNET
- Pocket-lint
- The Wall Street Journal
- MobileSyrup
- TechRadar
Распаковки и первые взгляды:
Как мы уже отмечали, новый iPhone SE можно назвать разве что идейным преемником оригинальной модели, на самом деле это замена iPhone 8 — одновременно с анонсом iPhone SE компания Apple прекратила продажи iPhone 8 и 8 Plus. После анонса iPhone SE львиная доля критики пришлась на дизайн и камеру. Справедливости ради, многие сочли старомодный дизайн в стиле iPhone 8 с широкими по нынешним меркам рамками удачным. И на фоне текущего однообразия дизайна в смартфонах 2020 года в этом что-то есть. Но, пожалуй, истинная причина здесь другая. Популярный техноблогер Маркес Браунли подметил очевидное, что именно в этом и кроется причина такой низкой цены — отлаженное за годы производство деталей позволило снизить затраты до нужного уровня. И если бы Apple внесла хоть какие-то изменения, то это потянуло бы за собой дополнительные затраты, и цена была бы совершенно другой.
«Я думаю, Apple может быть единственной компанией в мире, способной провернуть такой трюк — выпустить недорогой телефон, который просто хорош по всем ключевым аспектам.
Динамик — приличный, но не впечатляющий. Камера — отличная, она весьма хороша, но без зума. Дисплей — отличный, но не OLED и без поддержки высокой частоты обновления. Батарея — приличная, но без сверхбыстрой зарядки. Этот телефон получает галочки по всем ключевым пунктам, чтобы преуспеть в своей категории, но больше всего в продажах ему поможет то, что это… iPhone».
Маркес Браунли, обозреватель
Редактор The Verge Дитер Бон пошел еще дальше и назвал новый iPhone SE реальной угрозой продажам флагманов за $1000. С другой стороны, авторитетный аналитик Мин-Чи Куо на днях сообщил, что предзаказы на SE оказались выше прогнозируемого уровня, предположив, что на фоне кризиса начальная модель вполне может «съесть» часть продаж iPhone 11.
Говоря о камере, редактор The Verge отметил, что она безукоризненно справляется при хорошем освещении, но отсутствие ночного режима стало приговором для нее при неидеальных условиях.
Что касается автономности, обозреватель Engadget говорит об 11-12 часах автономности на одном заряде при обычном сценарии использовании. То есть, до вечера телефон точно доживет даже при интенсивном использовании.
При этом все блогеры и журналисты рекомендуют доплатить $50 и взять версию со 128 ГБ памяти, особенно тем, кто рассчитывает на более длительное использование (3-5 лет).
Остается добавить, что продажи iPhone SE стартуют уже завтра, 24 апреля. С завтрашнего дня новинку можно будет купить в более чем в 40 странах. В США цена на iPhone SE стартует с $400 за версию с 64 ГБ флэш-памяти, версия на 128 ГБ стоит $450, а за версию с 256 ГБ просят $550.
Что касается сроков появления нового iPhone SE в Украине, точных дат пока нет, но учитывая опыт прошлого года, можно ориентироваться на май-июнь. Ориентировочные украинские цены уже известны. Кстати, предложения продавцов несколько снизились по сравнению с изначальными: