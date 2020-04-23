Топ за свои деньги. Первые впечатления журналистов и блогеров от нового iPhone SE





22 апреля появились первые обзоры нового iPhone SE — нового «народного» смартфона Apple, имеющего все шансы повторить, а, возможно, даже превзойти успех культовой оригинальной модели iPhone SE 2016 года.

В целом обзоры вышли предсказуемыми и даже «скучными» (iPhone SE настолько хорош): все знаменитые западные техно-блогеры и обозреватели крупнейших тематических изданий в один голос хвалят новинку и сходятся во мнении, что новый iPhone SE — абсолютный лидер по соотношению цены и возможностей. Естественно, в своей ценовой категории.

Если описывать новый iPhone SE максимально коротко, то можно сказать следующее: дизайн и экран — как у восьмого iPhone 8, платформа — топовая SoC A13 Bionic, как у старших собратьев линейки iPhone 11, а основная камера — как у iPhone Xr 2018 года. И стартовая цена — $399, как у оригинального iPhone SE. Примерно так и выглядит формула (вероятного) успеха нового iPhone SE. Все технические характеристики нового iPhone SE мы приводили в нашем детальном анонсе новинки и сравнении с iPhone Xr и iPhone 11.

Возвращаясь к теме этой заметки, ниже списком приводим все доступные обзоры авторитетных тематических ресурсов и видео с распаковкой и первыми впечатлениями — все они на английском языке.

Обзоры:

Распаковки и первые взгляды:

Как мы уже отмечали, новый iPhone SE можно назвать разве что идейным преемником оригинальной модели, на самом деле это замена iPhone 8 — одновременно с анонсом iPhone SE компания Apple прекратила продажи iPhone 8 и 8 Plus. После анонса iPhone SE львиная доля критики пришлась на дизайн и камеру. Справедливости ради, многие сочли старомодный дизайн в стиле iPhone 8 с широкими по нынешним меркам рамками удачным. И на фоне текущего однообразия дизайна в смартфонах 2020 года в этом что-то есть. Но, пожалуй, истинная причина здесь другая. Популярный техноблогер Маркес Браунли подметил очевидное, что именно в этом и кроется причина такой низкой цены — отлаженное за годы производство деталей позволило снизить затраты до нужного уровня. И если бы Apple внесла хоть какие-то изменения, то это потянуло бы за собой дополнительные затраты, и цена была бы совершенно другой.