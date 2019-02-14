В Fortnite можно получить боевой пропуск 8 сезона бесплатно, выполнив 13 бонусных испытаний до 27 февраля (обычно он стоит $10)

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Разработчики Fortnite сделали подарок фанатам своей «королевской битвы» в виде бесплатного боевого пропуска для восьмого сезона игры. Для того, чтобы получить Battle Pass бесплатно, игрокам придется выполнить 13 бонусных испытаний до 27 февраля включительно.

Отметим, что стандартная стоимость сезонного боевого пропуска Fortnite составляет 950 V-Bucks или примерно $10, так что получить его бесплатно будет как минимум приятно. Вместе с Battle Pass 8 игрок также получит две бесплатные экипировки и возможность заработать еще пять других.

Бонусные испытания / Overtime Challenges стартуют сегодня, 14 февраля, одновременно с выпуском релиза v.7.40 и продлятся до 27 февраля, завершив событие за один день до окончания седьмого сезона. На данный момент известно о пяти первых испытаниях, остальные разработчики добавят по ходу действия.

Напомним, что в начале февраля американский диджей Marshmello провел «живой виртуальный» концерт в игре Fortnite.

Источник: Polygon