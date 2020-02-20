В Fortnite вышел новый сезон Top Secret / «Совершенно секретно» на шпионскую тематику [трейлеры]

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Компания Epic Games запустила вторую главу королевской битвы Fortnite под названием Top Secret / «Совершенно секретно». Как нетрудно догадаться по названию, новая сюжетная линия будет посвящена шпионской тематике.

Игровой остров находится под контролем агентов из организаций «Тень» и «Призрак». Игрокам предлагают исследовать новые секретные районы и скрываться от соперников в новых убежищах. Самые смелые, ловкие, умелые смогут пробраться на вражескую базу, нейтрализовать охрану и сразиться с лидером шпионской организации, чтобы получить в награду уникальное оружие.

Естественно, в арсенале игроков появятся новые гаджеты в шпионском стиле, включая гранаты-обманки, неконтактные мины, аппарат для маскировки и т.д.

В рамках боевого пропуска можно будет выбрать своего агента (включая боевого кота Meowscles), экипипировку в стиле группировок «Тень» и «Призрак», оружие, инструменты и т.д. Новая глава Fortnite уже доступна для игры.

Напомним, что в прошлом году основатель компании-разработчика игры Fortnite Тим Суини вошел в список 500 самых богатых людей планеты по версии Bloomberg, оценка его состояния выросла до $7,16 млрд.

Источник: Epic Games