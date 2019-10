В Гонконге запретили надевать маски во время демонстраций, чтобы защититься от системы распознавания лиц

Власти Гонконга на фоне массовых продемократических протестов, не прекращающихся уже многие месяцы, запретили демонстрантам скрывать лицо. Ношение масок в общественных местах запрещается с 5 октября, объявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам. Она пояснила, что распоряжение принято в целях пресечения насилия в городе.

Лам отметила, что ей было нелегко решиться на такую меру, однако она пошла на этот шаг, поскольку ситуация в городе вызывает серьезные опасения. Любопытно, что решение было принято главой администрации Гонконга без одобрения законодательной власти района и зиждется на законе о чрезвычайных ситуациях, принятом еще в 1922 году, когда Гонконг являлся колонией Великобритании. Данный закон не применялся уже 50 лет.

Как подчеркнула Лам, речь не идет о введении чрезвычайного положения во всем городе. В то же время этот закон позволяет властям издавать любые распоряжения в интересах общественной безопасности. При этом чиновница пообещала, что запрет масок будет урегулирован на законодательном уровне после того, как Законодательный совет возобновит свою работу 16 октября.

Отметим, что из-за наличия на улицах Гонконга систем распознавания лиц участники акций, действительно, часто носят балаклавы, закрывая либо все лицо, оставляя на виду только глаза, либо в определенных случаях нос и рот. Также некоторые в сочетании с капюшонами и масками носят темные очки.

Вместе с тем, в Гонконге очень многие люди носят маски просто для защиты от загрязненного воздуха, вирусов и бактерий, и Лам пообещала сделать исключения для граждан, которые не могут обходиться без защитных масок: наказывать собираются лишь тех, кто носит маски, находясь в группе от 5 человек. За нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде одного года лишения свободы либо штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов ($3 187).

Tens of thousands of HKers wore masks and took to the street in various districts few hours after HKGov announced the imposition of #EmergencyLaw and #AntiMaskLaw pic.twitter.com/qbXmhXdnlJ

— Demosistō 香港眾志 (@demosisto) October 4, 2019