В «Матрице 4» сыграют Нил Патрик Харрис (Барни из «Как я встретил вашу маму») и Джада Пинкетт-Смит (капитан Ниобе)





Как известно, главные роли в «Матрице 4» сыграют Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, что можно только приветствовать. При этом в потенциальный бестселлер пытаются попасть как новички, так и участники оригинальной трилогии.

Так, недавно мы написали о появлении в четвертой части актера по имени Яхья Абдул-Матин II (Yahya Abdul-Mateen II), известного по фильмам «Аквамен» (2018), «Спасатели Малибу» (2017), а также сериалам «Black Mirror» и «Watchmen». Ожидается, что он сыграет молодую версию Морфеуса.

Сегодня стало известно еще о двух актерах, которые ведут переговоры об участии в проекте. Первым стал комедийный актер Нил Патрик Харрис, который сделал себе имя на долгоиграющем ситком-сериале «Как я встретил вашу маму» и детском сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья». Кого именно сыграет актер в новой Матрице, пока неизвестно.

А вот вторая актриса уже снималась во второй и третьей частях франшизы, поэтому весьма вероятно, что она воплотит того же персонажа. Речь идет о Джаде Пинкетт-Смит, которая играла бывшую пассию Морфеуса — капитана Ниобе. Интересно, что в реальной жизни эта актриса является законной супругой Уилла Смита, отказавшегося от роли Нео ради провального комедийного вестерна Wild Wild West.

Напомним, что информация о возможном перезапуске легендарной франшизы Matrix появилась еще весной 2017 года. При этом процесс заметно ускорился благодаря новому скачку в карьере Киану Ривза, который отметился успешной серией боевиков «Джон Уик» и удачным вхождением в игровую индустрию за счет роли в Cyberpunk 2077.

Источник: EW, Deadline