В NASA рассмотрят идею размещения рекламы на бортах ракет и продажи прав на наименование космических аппаратов

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Директор NASA Джеймс Брайденстайн предложил агентству подумать о продаже коммерческим компаниям прав на наименование и внешний вид бортов ракет и космических аппаратов.

Отметим, что NASA, будучи государственной корпорацией, обычно старается даже случайно не рекламировать какие-либо конкретные продукты. Так, в 2017 году агентство сообщило, что во время миссий космонавты едят «покрытые карамелью шоколадки», чтобы не назвать бренд M&Ms.

Как сообщается, рассмотрением идеи использования ракет и космических аппаратов в рекламных целях займется специальный комитет «по изучению провокационных вопросов». Брайденстайн полагает, что таким образом NASA сможет частично компенсировать свои расходы.

По мнению главы ведомства, космонавты также должны быть открыты для журналистов и маркетинговых предложений.

«Я бы хотел, чтобы дети хотели быть не только профессиональными звездами-спортсменами, но и астронавтами или учеными NASA. Однажды я хочу увидеть фото астронавта NASA на коробке с кукурузными хлопьями», — сказал Брайденстайн.

Напоследок отметим, что в 2017 году NASA сотрудничало с 143 документальными проектами, 41 ТВ-шоу и принимало участие в создании 25 фильмов. По словам представителя ведомства Берта Ульриха, запросы на использование логотипа NASA на футболках и других предметах раньше приходили 1-2 раза в неделю, а теперь — ежедневно. И хотя у космического агентства есть правила по размещению своего логотипа, ведомство не получает процентов от его использования.

Источник: VC