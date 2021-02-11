В Steam стартовала распродажа «Лунный Новый год» (11-15 февраля)

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В Steam началась распродажа «Лунный Новый год» с популярными продуктами и личными рекомендациями для каждого из игроков. В сервисе отметили, что благодаря акции игроки смогут сэкономить на десятках тысяч игр, однако им стоит поторопиться — распродажа продлится с 11 по 15 февраля 2021 года.

Помимо скидок на игры Steam предлагает купить предметы года Быка: анимированный профиль, мини-профиль, рамку аватара, анимированный аватар, а также большие наборы. В честь Нового года каждый день также можно получать один бесплатный анимированный стикер с героем приходящего года.

Изучить список игр со скидками в рамках распродажи «Лунный Новый год» можно по следующей ссылке.

Источник: Steam