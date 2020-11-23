Valve добавила в API ввода Steam полную поддержку контроллера PS5, включая трекпад, гироскоп, вибрацию и светодиоды





Компания Valve сообщила, что последнее обновление клиента Steam позволило всем играм, использующим API ввода Steam, получить полную совместимость с новым контроллером PS5. При этом разработчикам игр не придется добавять поддержку вручную, функциональность уже доступна владельцам аксессуаров от новой игровой консоли Sony.

В частности, игроки получили в свое распоряжение полную поддержку светодиодов, трекпада, вибрации и гироскопа в таких играх, как Death Stranding, No Man’s Sky, Horizon: Zero Dawn и др. Важное уточнение — функции доступны пользователям в открытой бета-версии настольного клиента Steam, полноценная поддержка будет запущена после дальнейшего тестирования. В результате контроллер PS5 присоединился к более чем 200 устройствам ввода, поддерживаемым API, включая контроллер PS4, контроллер Switch Pro, файтстики, рули, танцевальные коврики и другие устройства.

В Steam отметили, что за последние два года ежедневное число пользователей контроллеров в Steam увеличилось более чем вдвое и уже исчисляется миллионами. В играх с поддержкой контролеров доля игроков с этим устройством ввода может легко дойти до 60%, а иногда и больше. В некоторых играх (например, про скейтбординг), контроллером пользуются более 90% игроков. Рост в использовании контроллеров был ещё выше среди игроков с контроллерами PlayStation — за последние два года их доля среди всех пользователей контроллеров в Steam выросла с 10,9% до 21,6%.

Напомним, что API ввода Steam обеспечивает улучшенный игровой опыт, включая правильные обозначения кнопок и поддержку продвинутых функций (гироскопы, трекпады, спецкнопки). Чтобы добавить поддержку API ввода Steam в свою игру, стоит изучить следующий материал.

Источник: Steam