Вампирский сериал «What We Do In The Shadows» с черным юмором от Тайки Вайтити продлили на третий сезон

Харизматичные и обаятельные вампиры из сериала Тайки Вайтити What We Do in the Shadows / «Чем мы заняты в тени» продолжат радовать фанатов черного юмора, сообщает издание Deadline. Канал FX уже заказал авторам проекта третий сезон, причем произошло это еще до завершения второго сезона, финальная серия которого выйдет 10 июня текущего года.

По данным кабельной сети FX первые шесть эпизодов второго сезона посмотрело в среднем 3,2 млн зрителей (на всех доступных кабельных и цифровых сервисах, включая Hulu), что на 25% лучше показателей дебютного сезона.

Напомним, что сериал основан на одноименном полнометражном фильме 2014 года о вампирах из Новой Зеландии, который более известен нашим читателям под локальным названием «Реальные упыри». Авторами и исполнителями главных ролей в фильме выступили Тайка Вайтити (Виаго) и Джемейн Клемент (Владислав), они же стали сценаристами, режисерами и исполнительными продюсерами сериала. Снятый в жанре мокьюментари проект рассказывает о трех вампирах, которые пытаются освоиться с жизнью в современном Нью-Йорке.

В свою очередь сериал рассказывает о группе вампирах из Нью-Йорка, главне роли исполняют Кейван Новак (Нандор), Мэтт Берри (Лазло), Наташа Диметриу (Надя) и Харви Гиллен. Помимо основного состава в сериале регулярно появляются в роли камео достаточно известные актеры, включая Марка Хэмилла, Тильду Суинтон и самого Тайку Вайтити.

Вселенная WWDS также должна получить еще один сериал «Wellington Paranormal» о полицейских, расследующих дела, связанные с вампирами и обортнями, а также фильм-спинофф «We’re Wolves» об обортнях, которые традиционно не дружат с вампирами (вспомните те же «Сумерки»). О точных сроках выхода третьего сезона What We Do in the Shadows и двух других премьер пока не сообщается.

