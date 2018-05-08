Вышел трейлер второго сезона психологического сериала 13 Reasons Why / «13 причин почему», премьера на Netflix состоится 18 мая 2018 года

Сериал 13 Reasons Why / «13 причин почему» оказался одним из самых интересных проектов, вышедших на платформе Netflix в прошлом году. История о старшекласснице Ханне, которая покончила жизнь самоубийством из-за травли в школе и отсутствия поддержки со стороны друзей не оставила равнодушным практически никого и заслужила награду «Выбор редакции ITC.UA» за лучший молодежный сериал 2017 года.

История, которая рассказывалась с конца (о суициде было известно с самого начала первой серии) практически не оставила пространства для догадок — за 13 серий первого сезона авторы рассказали все более чем подробно. Именно поэтому было не слишком понятно, чего именно ждать от второго сезона 13 Reasons Why / «13 причин почему».

Первый трейлер второго сезона демонстрирует, что проблема куда серьезнее, чем казалось в финале первого сезона. Если раньше Ханна рассказывала о своих чувствах и событиях с помощью аудиокассет, то теперь героев заваливают «поляроидными» фотографиями с новыми подсказками.

«Ханна не была единственной», «Кассеты были только началом», «Он не остановится», «Если заговоришь — умрешь» и целый ряд экшн-сцен показывают, что второй сезон «13 причин почему» может оказаться еще более интересным, чем первый.

Премьера второго сезона 13 Reasons Why / «13 причин почему» на Netflix состоится 18 мая 2018 года.

Источник: Netflix