Вышел полноценный трейлер комедийного мультсериала Solar Opposites от авторов «Рика и Морти», премьера — 8 мая 2020 года

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Сервис Hulu опубликовал первый полноценный трейлер нового комедийного научно-фантастического мультсериала Solar Opposites / «Солнечные противоположности» от авторов «Рика и Морти», который отличается черным юмором и «взрослым» контентом.

Сериал расскажет о семье инопланетян, которая попадают на Землю после гибели собственной планеты и пытается ассимилироваться в общество типичного американского городка. По ходу дела оказывается, что обычные для инопланетян особенности оказываются суперспособностями для землян (например, возможность в разы уменьшить человека или создать себе нового друга в спецустановке), чем взрослые и дети начинают пользоваться без зазрения совести.

Мультфильм создали Джастин Ройланд и Майк Макмэн, которые до этого работали над знаковым мультфильмом «Рик и Морти». К озвучке привлекли популярных в США, но малоизвестных у нас актеров Томаса Миддлдитча, Шона Джамброуна, Мэри Мэк и др.

Первый сезон Solar Opposites / «Солнечные противоположности» в составе восьми серий выйдет ровно через три недели, 8 мая 2020 года. При этом авторы настолько уверены в качестве ситкома, что уже продлили его на второй сезон. Отметим, что популярный мультсериал Rick and Morty по-прежнему находится в эфире, в данный момент идет трансляция четвертого сезона шоу.

Источник: IGN