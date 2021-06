Warner Bros. анонсировала полнометражное аниме «The Lord of the Rings: War of the Rohirrim» о короле Хельме Молоторуком

Голливудские студии активно взялись за перезапуск франшизы «Властелин колец» и после игрового сериала Lord of the Rings от Amazon на экраны выйдет полнометражный аниме-фильм под названием «The Lord of the Rings: War of the Rohirrim». Производством займутся Warner Bros. Animation и New Line Cinema, при этом картина изначально предназначена для кинотеатрального релиза.

Фильм расскажет о судьбе девятого короля Рохана по имени Хельм Молоторукий (Helm The Hammerhand), в чью честь было названо ущелье Хельмова Падь с цитаделью Хорнбург. Хельм жил за несколько столетий до событий «Властелина колец», так что в новом аниме мы не увидим знакомых по кинотрилогиям героев. Кстати, осаду этой крепости вы наверняка видели в фильме «The Lord of the Rings: The Two Towers»:

Сценарий к картине написали Джозеф Чоу (Blade Runner: Black Lotus), Джеффри Аддис и Уилл Мэтьюз (оба — The Dark Crystal: Age of Resistance), режиссером проекта выступит Кэндзи Камияма (Ghost in the Shell: SAC_2045). За соответствие духу вселенной будет отвечать консультант Филиппа Бойенс, которая выступала сценаристом в обеих кинотрилогиях Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит».

Warner Bros.

О точных сроках выхода «The Lord of the Rings: War of the Rohirrim» на экраны пока ничего неизвестно.

Источник: Polygon