Юные Шэгги и Скуби знакомятся друг с другом в финальном трейлере грядущего полнометражного мультфильма SCOOB!

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Warner Bros. опубликовала финальный трейлер посвященного новым приключениям Mystery inc. полнометражного мультфильма SCOOB! от студии Reel FX, первого в запланированной «Кинематографической вселенной Hanna-Barbera». Режиссером картины выступает Тони Червоне, поставивший ряд мультфильмов по франшизам «Скуби-Ду» и «Том и Джерри», продюсером — Крис Коламбус. Примечательно, что это первая полнометражная мультипликационная лента о пятерых детективах, предназначенная для показана в кинотеатрах.

История SCOOB! начнется с загадочного похищения Скуби и Шэгги, на поиски которых отправляются Фред, Дафни и Велма. По сюжету героям предстоит не только встретиться с Синим Соколом и Диномутом, другими положительными персонажами, созданными мультипликационной студией Hanna-Barbera, и сорвать планы коварного злодея Дика Дастардли, стремящегося вызвать «собакалипсис», но и раскрыть тайну происхождения Скуби. Вдобавок авторы картины обещают рассказать новые подробности о предыстории Mystery inc., становлении будущих детективов и их знакомстве.

Свои голоса персонажам подарят ветеран франшизы с 50-летним стажем Фрэнк Уэлкер (Скуби-Ду), Уилл Форте (Шэгги), Аманда Сейфрид (Дафна), Зак Эфрон (Фред), Джина Родригес (Велма), Марк Уолберг (Синий Сокол), Кен Джонг (Диномут) и Джейсон Айзекс (Дик Дастардли).

Премьера SCOOB! запланирована на 15 мая.

Источник: DTF