За первый уикэнд кинопроката в США фильм «Дюна» собрал $40 млн, а мировой прокат уже превысил $220 млн

Опасения скептиков по поводу рваного гибридного релиза фантастического фильма «Дюна» / Dune можно официально считать беспочвенными. Несмотря на то, что в некоторых странах (включая Украину) картину выпустили еще месяц назад, а в США боевик стартовал одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max, в первый же уикэнд он собрал $40,1 млн в США, а мировые сборы составляют уже $220,7 млн.

Самое главное заключается в том, что результат картины Дени Вильнёва в Северной Америке оказался выше ожиданий — аналитики предрекали сборы в диапазоне $30-35 млн, так что взятие планки в $40 млн оказалось весьма приятным сюрпризом. Помимо США картина стартовала еще на одном крупном рынке — в Китае, где также показала достаточно высокий результат — $22,2 млн из всех $47,4 млн зарубежных сборов.

Напомним, что бюджет картины без учета маркетинговых вложений составляет $165 млн, то есть порог окупаемости съемок наступит только после отметки $330 млн, а о прибыли можно будет говорить только после суммы сборов от $400 и выше. В любом случае, уже сейчас можно с высокой долей уверенности говорить о том, что судьба сиквела уже решена и в ближайшее время студия Warner Bros. официально объявит о зеленом свете для продолжения истории Атрейдесов.

Напомним, что картина «Дюна» / Dune является первой частью экранизации книжного цикла «Хроники Дюны» американского писателя Фрэнка Герберта. Главные роли в фильме исполнили Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Оскар Айзек (Лето Атрейдеса), Ребекка Фергюсон (Леди Джессика), Зендая (Чани), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Стеллан Скарсгард (Владимир Харконнен), Дэйв Батиста (Глоссу Раббан), Шарлотта Рэмплинг (Мохиам), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек) и другие.

Источник: Variety