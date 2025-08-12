Создатели "Уэнздей" писали сценарий для "Железного человека" до Роберта Дауни-младшего — Тони Старка должен был играть "более звездный" актер

Оказывается, создатели сериала «Уэнздей» Эл Гоф и Майлз Миллар писали тестовый сценарий к первому «Железному человеку», задолго до избрания Роберта Дауни-младшего на роль Тони Старка.

«Ави Арад [основатель Marvel Studios] обратился к нам после того, как мы написали историю для «Человек-паук 2», — вспоминают Гоф и Миллер в подкасте Happy Sad Confused (через Games Radar). «Мол, ребята, у нас есть еще одна жемчужина — Железный человек».

Это происходило во времена, далекие от нынешнего миллиардного гиганта Marvel Studios. Идею презентовали в офисе компании Arad Toy Biz, а на главную роль претендовал Том Круз, а не Роберт Дауни-младший.

«Я в тому время даже не слышал о Железном человеке», — говорит Гоф. «Но Ави сказал: «Отлично. Вот кто он — миллиардер, который продает оружие и имеет проблемы с алкоголем. Произошло несчастье и теперь он пытается все исправить».

За год дуэт создал несколько черновиков, которые так и не получили воплощения. Главная проблема на то время заключалась в правах на «Железного человека», которыми владела New Line Cinema (так же, как права на экранизацию Человека-паука были лицензированы Sony).

«Мы встретились с Кевином Файги и Ави. Думаю, основатель New Line Cinema Роберт Шей также прочитал сценарий. Довольно интересно было наблюдать за тем, как разные поколения пытаются прочувствовать то, чем является супергерой. Кто-то зациклился на том, что Железный человек должен летать, как и Супермен… В конце концов мы все вышли с совещания с мыслями о том, что это никогда не произойдет», — подытожил Гоф.

Однак «Железный человек» все же был воплощен в жизнь несколько лет спустя, однако уже по сценарию Арта Маркума, Мэтта Холлоуэя, Марка Фергуса и режиссурой Джона Фавро. Фильм дал мощный старт тому MCU, каким мы его знаем сегодня (или по крайней мере знали до 2019 года), а Роберт Дауни-младший на десяток лет закрепил за собой имя Тони Старка, заработав в целом за эту роль почти $600 млн. Несмотря на то, что персонаж встретил свой финал в «Мстителях: Финал», сам Дауни еще может пополнить свою «сокровищницу» с возвращением во вселенную, но уже в роли Доктора Дума.