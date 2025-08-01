"Мстители" съели все деньги? Marvel ищет неизвестных актеров для новых "Людей Икс", чтобы сэкономить

Кажется, после новых «Мстителей», который привлек 25+ звезд, Marvel придется затянуть пояс. По слухам, следующий крупный проект студии привлечет неизвестных актеров, чтобы «снизить расходы».

К этому шагу прибегнут на фоне падения кассовых сборов, где основная потеря пришлась на китайский рынок Для сравнения, Мстители: Финал собрали 614 миллионов долларов только из Поднебесной в 2019 году.]. Несмотря на то, что компания вроде как отошла от большого кризиса 2023 года с провальными «Марвелами» и «Человеком-муравьем 3», новые релизы успехов, подобных «Мстителям», не принесли: «Громовержцы» и «Капитан Америка» имели неплохой старт, но завершили прокат со скромными $382 млн и $415 млн, «Фантастическая четверка» еще транслируется, но ей уже прогнозируют значительное падение во второй уик-энд.

Все три фильма 2025 года получили бюджеты в размере $180-200 млн без учета маркетинговых расходов, так что, кажется, что прибыльностью здесь не пахнет. Отсюда новая стратегия — экономия на актерском составе, которую применят уже в новом проекте о Людях Икс. По словам Variety, фильм получит обновленные лица — по большей части молодые и неизвестные, которые не будут требовать выплат в десятки миллионов, как в случае Роберта Дауни-младшего и компании. Режиссером выбрали Джейка Шрайера («Громовержцы»), а сценарий «оттачивает» Майкл Лесли.

Сама Marvel отказалась комментировать сообщения о проблемах с бюджетом «Людей Икс».

Тем временем самая большая ставка Marvel в этом случае идет на «Мстители: Судный день». Неизвестно, какие гонорары запросил весь центральный актерский состав, однако по слухам лишь на Дауни в роли Доктора Дума предусмотрено $80 млн. Всего за всю карьеру в MCU, которая включает фильмы о Мстителях, Железном человеке и несколько камео, актер заработал до $600 млн.

«Судный день», который привлек в команду еще «старых» Людей Икс, выйдет в кинотеатрах 18 декабря 2026 года, тогда как его прямое продолжение под названием «Тайные войны» стартует через год. Дата выхода «Людей Икс» пока неизвестна.