Молодожены ради шутки пригласили Sony на свадьбу: в ответ получили "пак" бесплатных игр PS5

Маргарита Юзяк

Молодята заради жарту запросили Sony на весілля: у відповідь отримали "пак" безплатних ігор PS5

Молодожены прислали Sony шуточное приглашение на свадьбу, и получили подарок. В ответ компания прислала набор бесплатных игр для PS5.


По словам пользовательницы Kirstenandthecorgis, она увидела ответное письмо с карточкой PlayStation и цифровыми ваучерами на игры. Среди них точно есть Marvel’s Spider-Man 2, Horizon: Call Of The Mountain и комплект Fortnite Cobalt Star с внутриигровыми предметами. На ролике видно, что им подарили другие игры, но в кадре их не видно.

Вместе с кодами Sony положила открытку с рукописной надписью: «Эйдене и Кирстен, поздравляем с бракосочетанием!». И ниже была печатная записка: «Поздравляем и благодарим, что играли с нами».

«Спасибо, PlayStation! Это было очень мило с вашей стороны. Мы любим PlayStation еще с детства», — подписала публикацию Кристен.

По состоянию на момент написания новости видео собрало 1,3 млн просмотров и 69,4 тыс. лайков. В комментариях делились, что также присылали приглашения Sony и получали подобные ответы, хотя не всегда с играми PS5. Так что молодоженам повезло получить столь щедрый подарок. Пользователи также шутят, что иногда выгоднее пригласить на свадьбу крупный технологический бренд, чем случайных гостей.


Кроме этой истории, стоит напомнить о недавнем State of Play от Sony. Компания там показала 2D-версию God Of War для PS5, который раскритиковал создатель франшизы, анонсировали римейк трилогии и показали новые детали о Resident Evil Requiem, которая выходит 27 февраля. Следующий крупный релиз компании — Marathon от Bungie.

Криза пам’яті? Не чули: нова PS6 отримає щедрі 30 ГБ «оперативки”

Источник: Metro

