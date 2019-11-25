64 ядра, 128 потоков, 288 МБ кэш-памяти и TDP 280 Вт. Процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X выйдет в 2020 году





Сегодня, как мы упоминали, должны начаться продажи третьего поколения HEDT-процессоров Ryzen Threadripper. Анонсируя новое семейство Castle Peak, производитель решил ограничиться двумя моделями с 24 и 32 ядрами Zen 2, не проронив ни слова о фигурировавшем в утечках 64-ядерном флагмане Ryzen Threadripper 3990X. Официальные косвенные намеки на существование последнего уже были, причем не один. Теперь же в распоряжении источника оказался слайд с основными характеристиками 64-ядерного Threadripper 3990X, который явно взят из официальных рекламных материалов AMD. С учетом предыдущих данных это изображение не оставляется никаких сомнений касательно существования этого монстра.

Слайд подтверждает все основные параметры 64-ядерного Threadripper 3990X, который, фактически, будет версией 64-ядерного серверного AMD EPYC. Известно, что он получит 256 МБ кэш-памяти третьего уровня (288 МБ в целом), а его номинальный теплопакет составит 280 Вт, как и у младших Ryzen Threadripper 3-го поколения. Будет использоваться (8+1)-кристальная компоновка, унаследованная от серверных «родственников». Грядущая новинка унаследует многочиповую компоновку, знакомую по массовым CPU Ryzen 3000 и серверным EPYC 2-го поколения. На одной подложке разместится восемь вычислительных модулей с процессорными ядрами Zen 2 (по восемь в каждом) и более крупный 12-нм кристалл интерфейсов ввода-вывода. Также говорится о 256 МБ кэш-памяти третьего уровня и показателе TDP в 280 Вт.

Сколько будет стоить Ryzen Threadripper 3990X пока неизвестно, но, учитывая, что за 32-ядерный Ryzen Threadripper 3970X просят $1999, можно ожидать цены в $2800-3000. Пока неясно, будет ли промежуточная 48-ядерная модель Threadripper 3980X.

Официальный дебют 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X ожидается в первых числах января в рамках CES 2020. Тогда же AMD должна представить новые мобильные процессоры на 7-нм архитектуре AMD Zen 2, которые должны произвести мини-революцию на рынке ноутбуков.

Источник: Videocardz