"А теперь беги": Netflix выпустил первый трейлер готического фэнтези "Франкенштейн"

Вышел первый полный трейлер готического фэнтези «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, который наконец предлагает полноценный взгляд на ожившего монстра.

«Франкенштейн» — это новая экранизация классического романа Мэри Шелли 1818 года, которая представляет Оскара Айзека, как безумного ученого Виктора Франкенштейна и Джейкоба Элорди в роли его ужасного творения. Видео предлагает привычные для истории темные декорации в сопровождении ударов молнии и закадрового голоса монстра, который начинает рассказывать «собственную» версию истории.

«Я помню части. Воспоминания разных мужчин», — говорит хриплый голос на фоне видео, демонстрирующего как монстра формируют из человеческих частей. «А потом я увидел твое имя. Виктор Франкенштейн. Мой создатель. Я требую от тебя единственной милости. Если ты не даришь мне любви, то я погружусь в ярость».

Наряду с Элорди нам представляют самого ученого и его невесту Элизабет (Мия Гот), несколько сцен со взрывами и драками, и наконец раскрытие готового лица монстра, который угрожающе подытоживает:

«А теперь беги!»

Среди остального актерского состава появляются Кристоф Вальц (доктор Преториус), а также Чарльз Дэнс, Берн Горман, Дэвид Брэдли и Ральф Айнесон.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Франкенштейн» получил одобрительные оценки (сейчас 80% на Rotten Tomatoes) после дебюта на нескольких осенних кинофестивалях и завоевал награду «Выбор зрителей» в Торонто, которая является традиционным показателем для кандидатов на гонку за «Оскар».

«Одно из лучших произведений дель Торо, это эпический рассказ о необыкновенной красоте, чувствах и искусстве… Известное визуальное воображение режиссера, воплощенное в исключительной работе оператора и художника-постановщика, радует глаз. Смелое использование цвета, особенно перенасыщенных красных и зеленых, выжигающих тени, захватывает дух. Между тем уши массирует мощная оркестровая партитура», — писал Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

Гильермо дель Торо разрабатывал экранизацию в течение десятилетий, прежде чем Netflix в конце концов дал на нее зеленый свет, и предложил традиционное для его работ уникальное видение истории, затрагивающее мельчайшие детали. В случае с «Франкенштейном» монстр Элорди, кажется, выглядит более художественно и эстетично, чем предыдущие версии культового персонажа.

«С тех пор как я начал рисовать это существо в конце 70-х и в начале 80-х, я знал, что не хочу симметричных шрамов, швов или зажимов», — рассказывал ранее дель Торо. «Я хотел, чтобы он выглядел как новорожденное существо, потому что часто в кадре он напоминает жертву несчастного случая. Но Виктор — не только хирург, но и художник, поэтому разрезы должны были иметь эстетический смысл. Я никогда не понимал, почему в других версиях он использует столько кусочков от разных тел? Почему он просто не воскрешает парня, который перенес сердечный приступ? И ответ для меня был таким: что, если бы тела были с поля боя? Тогда ему нужно найти способ гармонично объединить трупы».

Netflix выпустит «Франкенштейн» в ограниченном прокате 17 октября (по большей части потому, чтобы претендовать на кинонаграды), тогда как премьера на стриминге запланирована на 7 ноября. Известно, что фильм получил рейтинг R и длится 2 часа 29 минут.