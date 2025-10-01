Новости Кино 01.10.2025 comment views icon

"А теперь беги": Netflix выпустил первый трейлер готического фэнтези "Франкенштейн"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

"А тепер біжи": Netflix випустив перший трейлер готичного фентезі "Франкенштайн"

Вышел первый полный трейлер готического фэнтези «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, который наконец предлагает полноценный взгляд на ожившего монстра.

«Франкенштейн» — это новая экранизация классического романа Мэри Шелли 1818 года, которая представляет Оскара Айзека, как безумного ученого Виктора Франкенштейна и Джейкоба Элорди в роли его ужасного творения. Видео предлагает привычные для истории темные декорации в сопровождении ударов молнии и закадрового голоса монстра, который начинает рассказывать «собственную» версию истории.

«Я помню части. Воспоминания разных мужчин», — говорит хриплый голос на фоне видео, демонстрирующего как монстра формируют из человеческих частей. «А потом я увидел твое имя. Виктор Франкенштейн. Мой создатель. Я требую от тебя единственной милости. Если ты не даришь мне любви, то я погружусь в ярость».

"Схоже на роботу божевільного": готичне фентезі "Франкенштейн" Ґільєрмо дель Торо оцінили у 78% на Rotten Tomatoes

Наряду с Элорди нам представляют самого ученого и его невесту Элизабет (Мия Гот), несколько сцен со взрывами и драками, и наконец раскрытие готового лица монстра, который угрожающе подытоживает:

«А теперь беги!»

"Схоже на роботу божевільного": готичне фентезі "Франкенштейн" Ґільєрмо дель Торо оцінили у 78% на Rotten Tomatoes

Среди остального актерского состава появляются Кристоф Вальц (доктор Преториус), а также Чарльз Дэнс, Берн Горман, Дэвид Брэдли и Ральф Айнесон.

«Франкенштейн» получил одобрительные оценки (сейчас 80% на Rotten Tomatoes) после дебюта на нескольких осенних кинофестивалях и завоевал награду «Выбор зрителей» в Торонто, которая является традиционным показателем для кандидатов на гонку за «Оскар».

«Одно из лучших произведений дель Торо, это эпический рассказ о необыкновенной красоте, чувствах и искусстве… Известное визуальное воображение режиссера, воплощенное в исключительной работе оператора и художника-постановщика, радует глаз. Смелое использование цвета, особенно перенасыщенных красных и зеленых, выжигающих тени, захватывает дух. Между тем уши массирует мощная оркестровая партитура», — писал Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

Гильермо дель Торо разрабатывал экранизацию в течение десятилетий, прежде чем Netflix в конце концов дал на нее зеленый свет, и предложил традиционное для его работ уникальное видение истории, затрагивающее мельчайшие детали. В случае с «Франкенштейном» монстр Элорди, кажется, выглядит более художественно и эстетично, чем предыдущие версии культового персонажа.

Спецпроекты
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси
Від шерсті до мікропилу: як робот-пилосос Dreame D20 Pro Plus вирішує ключові проблеми прибирання вдома

«С тех пор как я начал рисовать это существо в конце 70-х и в начале 80-х, я знал, что не хочу симметричных шрамов, швов или зажимов», рассказывал ранее дель Торо. «Я хотел, чтобы он выглядел как новорожденное существо, потому что часто в кадре он напоминает жертву несчастного случая. Но Виктор не только хирург, но и художник, поэтому разрезы должны были иметь эстетический смысл. Я никогда не понимал, почему в других версиях он использует столько кусочков от разных тел? Почему он просто не воскрешает парня, который перенес сердечный приступ? И ответ для меня был таким: что, если бы тела были с поля боя? Тогда ему нужно найти способ гармонично объединить трупы».

Netflix выпустит «Франкенштейн» в ограниченном прокате 17 октября (по большей части потому, чтобы претендовать на кинонаграды), тогда как премьера на стриминге запланирована на 7 ноября. Известно, что фильм получил рейтинг R и длится 2 часа 29 минут.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Знакомьтесь, новый Геральт: Netflix показал первые кадры "Ведьмака" в 4-м сезоне
Второй сезон "Уэнздей" вернет убитого и любимого фанами персонажа — трейлер финальных эпизодов
Создатель "Настоящего детектива" снимает для Netflix таинственный сериал с Мэтью Макконахи и "новым" Вуди Харрельсоном
Почти как у "Марвелов": продажи билетов на фильм "Фантастическая четверка" обвалились на 70% во второй уик-энд
Хидео Кодзима мечтал привлечь Дэвида Линча к разработке Death Stranding 2
Netflix потратил на сериал "Ведьмак" и спинофы около $1 млрд, четвертый сезон — самый дорогой
Трейлер детектива "Девушка из каюты №10": Кира Найтли расследует убийство на яхте
Приквел "Рэмбо" о Вьетнаме нашел юную замену Сталлоне — и это не Райан Гослинг
Встреча "Сегуна" и "Игры в кальмара": трейлер нового сериала Netflix с королевской битвой 300 самураев
Режиссер новой "Обители зла" Зак Креггер: "Фильм соответствует тону Resident Evil 4, но живет в мире 2 и 3 частей"
Netflix завершил съемки "Ведьмака" — они длились 7 лет
Новый сериал Netflix с вайбами "Острых козырьков": историческая драма "Дом Гиннеса" получила первый трейлер
Сериал "Ведьмак" покажет "эпизод-мюзикл" с Лютиком в четвертом сезоне
Первый взгляд на "нового Рэмбо" Ноя Сентинео из закулисья фильма "Уличный боец"
Сериал "Проблема 3 тел" привлек одну из самых интересных звезд "Игры престолов" — начаты съемки второго сезона
Фэнтези-боевик "Рыжая Соня" получил 55% на Rotten Tomatoes — вдвое больший рейтинг, чем у "оригинала" 1980-х годов
Генри Кавилл травмировался на съемках "Горца", производство отложили на 2026 год
Трейлер фильма "Баллада о маленьком игроке" — заядлый картежник Колин Фаррелл убегает от долгов и Тильды Суинтон
Первый взгляд на Нуба Сайбота в "Мортал Комбат 2" — безэмоциональный воин с пустыми глазами
"Классика Star Wars": вышел первый трейлер фильма "Мандалорец и Грогу" с главным дуэтом, Сигурни Уивер и сыном Джаббы Хата
Сериал "Ведьмак" от Netflix адаптирует один из самых смешных моментов из книг
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить