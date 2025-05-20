Acer «засветила» видеокарту AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ перед официальным анонсом

На официальной странице Acer, посвященной выставке Computex 2025, производитель, вероятно, случайно, анонсировал видеокарту Nitro Radeon RX 9060 XT OC 16 ГБ от AMD.

Подобные преждевременные анонсы нарушают политику неразглашения, поэтому информация была удалена, но сохранились скриншоты. Сейчас страница содержит ПК, ноутбуки с ИИ и мониторы, но ни одной видеокарты. Также интересно, что рядом с Nitro Radeon RX 9060 XT OC на скриншоте размещена карта Acer Nitro Intel Arc A380 LP 6 ГБ.

Относительно технических характеристик RX 9060 XT, Acer писала: «наслаждайтесь потрясающей графикой 8K и используйте инструменты искусственного интеллекта для создания своего следующего шедевра на базе архитектуры RDNA 4». Ожидается, что для воплощения этих возможностей видеокарта получит GPU Navi 44 XT.

Более недели назад информатор momomo_us поделился скриншотом каталога одного из интернет-магазинов с видеокартами Acer и XFX RX 9060 XT. Впоследствии он добавил и соответствующий рекламный рендер XFX.

Предварительно известно, что видеокарта будет иметь варианты 16 ГБ и 8 ГБ GDDR6, частоту 3230 МГц и OC 3320 МГц, (XFX, большие возможны в более дорогих моделях). Приятной деталью стало наличие 16 ГБ памяти — в представленной вчера NVIDIA RTX 5060 ее всего 8 ГБ.

Официальная презентация видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT ожидается 21 мая, то есть уже завтра. Что касается цен новинки, то имеющиеся неофициальные варианты из утечек магазинов $519,99 или $449,99 кажутся завышенными на фоне продукции конкурентов, поэтому стоит дождаться официальных предложений.

Источник: TechPowerUp