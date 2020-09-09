Акции Tesla за полторы недели подешевели на 34% и вошли в нисходящую тенденцию, но волноваться не стоит — у компании Илона Маска по-прежнему все отлично





Быки и медведи — устоявшиеся образы, олицетворяющие две основные биржевые тенденции (повышение и понижение стоимости ценных бумаг). Когда цена снижается на 20% или более, считается, что обозначилась тенденция понижения, а акции попали на «медвежий» рынок; «медведи» продают акции, что приводит к увеличению предложения и дальнейшему снижению курса. И вот сейчас тенденция впечатляющего роста стоимости акций Tesla, наблюдавшаяся последние несколько месяцев, сменилась на противоположную.

В конце прошлого месяца Tesla провела сплит акций в соотношении пять к одному, а после начала торгов с учетом дробления 31 августа акции выросли до нового рекордного максимума $498,32 (на момент закрытия торгов), что привело к росту рыночной капитализации Tesla до $464,3 миллиардов. Как это обычно и происходит, одновременно выросло состояние основателя и главы Tesla Илона Маска (до $115 млрд), и он поднялся на третье место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg. Однако уже на следующий день, 1 сентября, акции Tesla стали дешеветь. Вчера, 8 сентября, цена акций Tesla обвалилась на рекордные 21% — до $330 за одну ценную бумагу. Это соответствующим образом отобразилось на рыночной капитализации американского производителя электромобилей и состоянии Илона Маска, являющегося крупнейшим акционером Tesla (акции Tesla составляют основную часть состояния бизнесмена). За полторы недели с момента начала падения акции подешевели на 34%. То есть, акции вошли в нисходящую тенденцию. В результате падения капитализация Tesla сократилась до 307,69 млрд, а Илон Маск, потеряв около $12 млрд, опустился на шестую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Падение котировок — это отчасти коррекция цены после суперроста, отчасти — макроэкономические и рыночные потрясения из-за COVID-19. Кроме того, 4 сентября Tesla провела доразмещение акций на сумму $5 млрд. В последний раз компания проводила вторичное публичное размещение акций в начале года на сумму $2 млрд. Наконец, вопреки ожиданиям и удовлетворению всем основным критериям, включая главный о сохранении прибыльности на протяжении четырех кварталов кряду, Tesla так и не была включена в рейтинг 500 крупнейших компаний США S&P500 после недавнего обновления индекса, что также могло слегка деморализировать инвесторов.

Но как бы там ни было, никаких серьезных проблем у Tesla сейчас нет. Все с точностью до наоборот — компания Илона Маска развивается завидными темпами, новые гигафабрики в Берлине и Техасе строятся невероятно быстро, а продажи стабильно растут. То есть, смена нисходящего тренда на восходящий — лишь вопрос времени, причем не столь отдаленного. Как отмечает MarketWatch, в прошлый раз акции Tesla попали на «медвежий» рынок на 27 февраля, потеряв в цене 26% по сравнению с рекордом, зафиксированным 19 февраля. Котировки достигли минимума 18 марта, упав на 60,6% относительно рекордного показателя, а 8 июня — через 70 дней после начала «медвежьего» тренда — курс обновил рекорд.

По итогам этого года Tesla планирует отгрузить 500 тыс. автомобилей (в 2019 результат составил 367 500 авто) и впервые получить прибыль по итогам всего года (последние четыре квартала компания стабильно получает прибыль), а в следующем может выйти на объем продаж в миллион машин.

Остается вспомнить, что 22 сентября состоится крупное мероприятие Tesla Battery Day, где ожидается анонс нашумевшей новой батареи собственной разработки компании, выделяющейся доступной ценой (ниже $100 за кВт·ч емкости) и повышенной долговечностью (гарантированный ресурс 1 млн миль).