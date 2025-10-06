Новости IT-бизнес 06.10.2025 comment views icon

Акции AMD взлетели на 38%: OpenAI сделала многомиллиардный заказ процессоров

Андрій Русанов

Редактор новостей

Сегодня AMD получила наибольший рост стоимости акций за 9 лет. Его причиной стал огромный контракт с OpenAI, который также предусматривает выкуп акции.

Как сообщает Bloomberg, в понедельник акции AMD подскочили на невероятных 38% до максимума $226,71, что стало самым большим внутридневным ростом за более чем девять лет. В то же время стоимость NVIDIA упала на заметных 2,3%. OpenAI и AMD подписали соглашение о приобретении графических процессоров общей мощностью 6 ГВт в течение нескольких лет.

Согласно договоренности, AMD выдала OpenAI варрант на акции на около 160 миллионов акций по одному пенни за штуку, что эквивалентно примерно 10% ее акций в обращении, которые будут переведены в эксплуатацию после достижения определенных этапов. Они, в частности, предусматривают дальнейший рост стоимости акций AMD, а также будущий транш, привязанный к цене акций в $600. До того, в пятницу, акции AMD закрылись на уровне $164,67.

«OpenAI на самом деле предстоит проделать много работы, чтобы обеспечить успешное развертывание наших технологий. Мы хотели убедиться, что OpenAI мотивирована успехом AMD. И чем больше OpenAI будет разворачивать технологии, тем больше дохода мы получим, а они смогут разделить [с нами] эту прибыль», — объявила глава AMD Лиза Су.

NVIDIA также не отстает: ранее в сентябре компания заявила, что инвестирует до $100 млрд в OpenAI для создания инфраструктуры искусственного интеллекта и новых центров обработки данных мощностью не менее 10 ГВт — для сравнения, это пиковое потребление электроэнергии в Нью-Йорке.

Однако непонятно, как конкретно OpenAI будет финансировать огромные расходы, связанные с чипами и ЦОД, необходимыми для запуска более продвинутых систем искусственного интеллекта. Два месяца назад CEO OpenAI Сэм Альтман заявил, что хочет потратить «триллионы» на инфраструктуру ИИ. Он заявил, что компания разрабатівает «новый вид» финансового инструмента, не предоставляя подробностей. В последнее время распространяются мысли о «пузыре» ИИ, поскольку эта отрасль, по крайней мере пока, генерирует скромные доходы при беспрецедентных затратах.

