Новости

Акции Apple обновили минимум с июня 2021 года уровня — все из-за сокращения поставок iPhone вследствие вспышки COVID-19 в Китае

Акции Apple обновили минимум с июня 2021 года уровня — все из-за сокращения поставок iPhone вследствие вспышки COVID-19 в Китае

Во вторник акции Apple закрылись на самом низком уровне с июня 2021 года на фоне распродажи акций крупных технологических компаний, усиленной озабоченностью поставок iPhone в важный праздничный период.

Помогаем

оператор дрона

«Помогаем арте истреблять врага». Оператор дрона с линии фронта рассказал, как работает украинская аэроразведка

Как сообщает Bloomberg, акции упали на 1,4% во время третьей негативной сессии подряд — несмотря на то, что компания все еще имеет лучший показатель в 2022 году с падением на 27%.

Акції Apple впали на 1,4% — до мінімального з червня 2021 року рівня — через проблеми з постачанням iPhone

Недавние остановки на крупном заводе Foxconn в Китае привели к дефициту поставок флагманского продукта Apple. Предприятие в Чжэнчжоу, которое также называют iPhone City, было вынуждено прекратить работу в октябре после вспышки COVID-19 в соответствии со строгой «zero-covid» политикой Китая. Некоторых работников Foxconn закрыли на территории завода на карантин с ограниченными запасами провизии: те начали бежать с территории, а впоследствии вышли на пикеты.

Курс
МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ
Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії.
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
manager

Ожидается, что из-за протестов компания недополучит почти 6 миллионов iPhone 14 Pro.

Foxconn заплатит работникам по $1 400 за прекращение протестов и увольнение из “iPhone City” в Чжэнчжоу

Во вторник JPMorgan писал, что предложение iPhone «улучшается и медленно приближается к паритету со спросом», хотя добавил, что Apple обычно «намного дальше продвигается в достижении паритета между спросом и предложением iPhone» в это время года. Из-за этой проблемы ожидается, что результаты Apple в декабрьском квартале будут меньше прогнозируемых.

Ранее Nikkei Asia также сообщали, что Apple будет производить некоторые свои MacBook во Вьетнаме, начиная с 2023 года. Компания планирует вывести свое производство за пределы Китая во избежание торговой напряженности между азиатской страной и США, а также сбоев в цепочках поставок, связанных с ограничениями через Covid-19.

СМИ: Apple начнет производство MacBook во Вьетнаме в 2023 году


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить