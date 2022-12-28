Акции Apple обновили минимум с июня 2021 года уровня — все из-за сокращения поставок iPhone вследствие вспышки COVID-19 в Китае

Во вторник акции Apple закрылись на самом низком уровне с июня 2021 года на фоне распродажи акций крупных технологических компаний, усиленной озабоченностью поставок iPhone в важный праздничный период.

Как сообщает Bloomberg, акции упали на 1,4% во время третьей негативной сессии подряд — несмотря на то, что компания все еще имеет лучший показатель в 2022 году с падением на 27%.

Недавние остановки на крупном заводе Foxconn в Китае привели к дефициту поставок флагманского продукта Apple. Предприятие в Чжэнчжоу, которое также называют iPhone City, было вынуждено прекратить работу в октябре после вспышки COVID-19 в соответствии со строгой «zero-covid» политикой Китая. Некоторых работников Foxconn закрыли на территории завода на карантин с ограниченными запасами провизии: те начали бежать с территории, а впоследствии вышли на пикеты.

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Ожидается, что из-за протестов компания недополучит почти 6 миллионов iPhone 14 Pro.

Во вторник JPMorgan писал, что предложение iPhone «улучшается и медленно приближается к паритету со спросом», хотя добавил, что Apple обычно «намного дальше продвигается в достижении паритета между спросом и предложением iPhone» в это время года. Из-за этой проблемы ожидается, что результаты Apple в декабрьском квартале будут меньше прогнозируемых.

Ранее Nikkei Asia также сообщали, что Apple будет производить некоторые свои MacBook во Вьетнаме, начиная с 2023 года. Компания планирует вывести свое производство за пределы Китая во избежание торговой напряженности между азиатской страной и США, а также сбоев в цепочках поставок, связанных с ограничениями через Covid-19.