Аккумуляторы и ОЗУ iPhone 15 — сравнение с iPhone 14 (спойлер: на этот раз Apple даже прикинула)

Apple традиционно умалчивает разные технические характеристики своих устройств, таких как объем ОЗУ или емкость аккумулятора, и смартфоны iPhone 15, анонсированные три дня назад вместе с новыми Watch не стали исключением. Поскольку в Купертино не спешат нарушать традиции, восполнять пробелы приходится уже обычным способом — из баз данных регуляторов других стран, осуществляющих сертификацию потребительской техники. В очередной раз на помощь пришел китайский TENAA и тесты Geekbench.

Аккумуляторы и ОЗУ iPhone 15 — сравниваем с iPhone 14

Точные данные об объеме оперативной памяти и емкости батарей смартфонов iPhone 15 для простоты и удобства свели в таблицу. Также для сравнения приводим данные об ОЗУ и батареях предыдущего поколения iPhone 14.

Смартфон iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Объем ОЗУ, ГБ 6 6 6 6 Емкость батареи, мА∙ч 3279 (12,68 Вт∙год) 4325 (16,68 Вт∙год) 3200 (12,38 Вт∙год) 4323 (16,68 Вт∙год) Смартфон iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Объем ОЗУ, ГБ 6 6 8 8 Емкость батареи, мА∙ч 3349 (12,98 Вт∙год) 4383 (16,95 Вт∙год). 3274 (12,70 Вт∙год) 4422 (17,109 Вт∙год) 70 58 74 99

Хорошая новость – на этот раз с переходом на новое поколение Apple увеличила емкость батареи всех без исключения моделей iPhone 15: самую большую добавку ожидаемо получил топовый iPhone 15 Pro Max (почти 100 мА·ч), тогда как батарея iPhone 15 Plus в абсолютных величинах добавила меньше всего (+58 мА∙год). В случае батарей iPhone 15 и iPhone 15 Pro прирост почти идентичен – + 70 мА•ч до значений показателей iPhone 14 и iPhone 14 Pro.

Да, прирост не так существенен, как в поколении iPhone 13, но Apple могла и врезать, как уже делала это в предыдущих сериях. А так, мощность зарядки в iPhone 15 ограничили, причем как из-за нежелательного USB-C, так и с использованием беспроводной технологии Qi. И еще один интересный нюанс – iPhone 15 Pro и Pro Max отличаются USB-C с поддержкой USB3 и пропускной способностью до 10 Гбит/с, но в коробку Apple по неизвестным причинам положила кабель стандарта USB 2.0. Также Apple отдельно за $69 будет продавать кабель стандарта USB4 (Thunderbolt 4 и избыточные 40 Гбит/с). Шутки о нулевой углеродной следует и то, как Apple заботится о матушке природе.

Правильно вспомнить недавние жалобы на ускоренный износ аккумуляторов iPhone 14 Pro – в свое время так начинался Batterygate, один из самых громких скандалов с намеренным замедлением старых моделей iPhone.

Относительно ОЗУ только старшие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получили больше оперативной памяти — ее объем вырос от 6 до 8 ГБ. Да, на рынке уже есть смартфоны Android, которые отличаются 18 ГБ оперативной памяти, но целесообразность/рациональность такого объема памяти в телефонах до сих пор является достаточно дискуссионным вопросом. Как обычно, главную роль здесь играет оптимизация «железа» и «софта», и это как раз в этом Apple является одной из лучших.

Выводы

Будут ли iPhone 15 дольше работать на одном заряде? Для iPhone 15 и iPhone 15 Plus официально заявлено 20 и 25 часов при воспроизведении видео, тогда как iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max без необходимости подзарядки способны воспроизводить видео 23 и 29 часов соответственно. Это в общем-то соответствует показателям прошлогодних iPhone 14. Как все на самом деле, покажут будущие тесты как только смартфоны поступят в продажу. В США и других странах первой волны iPhone 15 реальные продажи стартуют 22 сентября, в Украине они появятся неделей-две позже — вскоре украинские ритейлеры начнут принимать предзаказ и сможем сравнить гривневые цены с другими странами.