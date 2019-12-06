AMD планирует и дальше наращивать количество ядер в процессорах





Технический директор AMD Марк Папермастер рассказал о том, чего следует ожидать от компании в дальнейшем. Он затронул темы последних разработок, нехватку процессоров Ryzen, ожидания от будущих процессоров, новый подход компании, предусматривающий сочетание более быстрых и медленных ядер, мысли о SMT4 (ядра с поддержкой четырёх потоков инструкций) и другие вопросы.

Отмечается, что компания AMD активно наращивает количество ядер в процессорах. В серверном сегменте предлагаются 64-ядерные чипы, а в настольном сегменте – 16-ядерные. Это даёт свои плоды в виде возросшей производительности в задачах, способных эффективно использовать больше количество ядер. Кроме того, такой подход расшевелил и Intel, которая стала предлагать более 4 ядер в своих производительных настольных и мобильных процессорах.

По словам Папермастера, в дальнейшем количество вычислительных ядер в процессорах потребительского класса будет только увеличиваться. Ранее барьером в использовании многоядерных чипов было программное обеспечение, зачастую неспособное эффективно использовать имеющиеся аппаратные ресурсы.

«Но мы преодолели это препятствие, и теперь все больше и больше приложений могут использовать преимущества многоядерности и многопоточности», — заявил Марк Папермастер.

Тем не менее, он считает, что нужно соблюдать баланс и увеличивать количество ядер постепенно, чтобы приложения могли эффективно использовать эти дополнительные преимущества.

«В ближайшей перспективе я не вижу точки насыщения для (количества, — ред.) ядер» — говорит Папермастер.

Также технический директор AMD затронул тему возможного ограничения или даже снижения рабочей частоты процессоров при переходе на более тонкие технологические процессы. Подобные опасения существуют в отношении 5-нм техпроцесса.

По словам Папермастера, сейчас, когда наблюдается замедление закона Мура и возможность масштабирования частоты на каждом техпроцессе либо очень мала, либо будет равна нулю в будущем, приходится искать дополнительные возможности повышения производительности. Решить эту проблему можно при помощи шины Infinity Fabric, которая позволяет гибко настраивать количество ядер CPU и GPU и оптимально размещать вычислительные ядра. Таким образом, можно создавать различные эффективные комбинации указанных ядер и других ускорителей. AMD также будет развивать свою шину Infinity Fabric для поддержки интерфейсов с более высокой пропускной способностью, таких как DDR5 и PCIe 5.0.

Марк Папермастер также прокомментировал ситуацию с нехваткой процессоров серии Ryzen 3000. Особенно это было заметно в сегменте высокопроизводительных чипов сразу же после их официального запуска. Спрос на высокопроизводительные модели оказался существенно выше, чем ожидалось первоначально. Исходя из специфики производства полупроводниковой продукции, для более быстрых процессоров требуются определённые пластины, и изначально компания не получала нужного их количества. Но после корректировки количества заказов у производственного партнёра эту проблему удалось решить.

Ещё одним средством повышения частоты является возможность комбинирования различных ядер в процессоре. В чипах AMD предлагаются ядра с различным уровнем производительности, и специальная технология позволяет запускать производительные ядра на более высокой частоте. В то же время в отрасли более распространённым является подход адаптации к самому низкому общему знаменателю. AMD не ограничивает отдельные более производительные ядра возможностями их более медленных собратьев.

Что касается технологии многопоточности SMT4, позволяющей каждому ядру одновременно обрабатывать по 4 потока инструкций вместо нынешних 2 потоков, то Марк Папермастер не стал прямо говорить о её перспективах. Он лишь ограничился словами, что некоторые приложения могут извлечь преимущества от такой технологии, но другие не получат от её реализации никакой выгоды. Вопрос лишь времени, когда определённые рабочие нагрузки смогут воспользоваться дополнительной многопоточностью. Очевидно, тогда и будет реализована технология SMT4 в настольном сегменте.

Источник: tomshardware