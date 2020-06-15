AMD представила мобильную видеокарту Radeon Pro 5600M на полноценном 7-нм GPU Navi 12 (2560 потоковых процессоров) с памятью HBM2. Она — эксклюзив для 16-дюймового MacBook Pro

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AMD продолжает развивать ассортимент графических адаптеров на архитектуре RDNA. И последнее дополнение к актуальной линейке — флагманская мобильная видеокарта Radeon Pro 5600M, предназначенная эксклюзивно для 16-дюймового ноутбука MacBook Pro. Новинка сразу же стала доступна в конфигураторе MacBook Pro, доплата за нее относительно базовой AMD Radeon Pro 5300M составляет 720 долларов.

До этого момента выбор, как известно, был ограничен дискретными GPU AMD Radeon Pro 5300M или Radeon Pro 5500M.

Основой AMD Radeon Pro 5600M выступает 7-нм GPU Navi 12 в его полной конфигурации с 40 вычислительными блоками (Compute Units, CU) и, соответственно, 2560 потоковыми процессорами, сообщающийся с восемью гигабайтами HBM2 по 2048-разрядному интерфейсу. AMD Radeon Pro 5600M — это первая видеокарта на GPU Navi с памятью HBM2 (все ранее анонсированные Radeon 5000-й серии оснащаются памятью GDDR6).

К сожалению, на сайте AMD подробные спецификации новинки не указаны. Пока есть только пресс-релиз. Вычислительная производительность Radeon Pro 5600M при вычислениях с одинарной точностью ( FP32) — 5,3 TFLOPS. То есть, рабочая частота GPU составляет около 1035 МГц. Видеопамять работает на эфектвной частоте 1540 МГц, что дает пропускную способность в 394 ГБ/с. Энергопотребление AMD Radeon Pro 5600M не превышает 50 Вт.

Источник: Videocardz и Apple