AMD представит логику B650 и более доступные процессоры Ryzen 7000 4 октября

Компания AMD обсудит с партнерами новые материнские платы B650 для процессоров Ryzen серии 7000. Впервые будут продемонстрированы процессоры среднего класса для сокета AM5. Онлайн-встреча состоится 4 октября.

AMD пригласила маркетинговые команды ASUS, ASRock, MSI, Gigabyte и Biostar для демонстрации своих продуктов во время 60-минутной веб-трансляции Meet the Expert. Во встрече будет участвовать Дон Валигроски – менеджер по маркетингу продуктов AMD. Сообщение на сайте компании гласит:

«Первый взгляд на новые материнские платы AMD AM5 B650E и B650, поддерживающие недавно анонсированные процессоры AMD Ryzen™ серии 7000. Используя мощь памяти DDR5 и технологии PCIe® 5.0, платформа AM5 предлагает больше производительности, мощности и возможностей, чем когда-либо прежде. В этом вебинаре присоединитесь к экспертам JJ Guerrero, Edwin Chiang, Michiel Berkhout, Kevin Shieh и Anny Hsu. Узнайте о будущих материнских платах от таких партнеров, как ASRock, BIOSTAR, ASUS, MSI и GIGABYTE, о том, как их материнские платы AM5 представляют на рынке передовые функции и раскрывают всю мощь процессоров AMD Ryzen™ серии 7000. Что мы рассмотрим: Краткий обзор материнских плат Socket AM5 B650E и B650

Линейка материнских плат AM5 B650E и B650, характеристики продуктов ASUS, GIGABYTE, ASRock, MSI и BIOSTAR

Как платформа Socket AM5 и процессоры AMD Ryzen™ серии 7000 обеспечивают невероятную производительность»

На данный момент AMD планирует два чипсета для серии Ryzen 7000, каждый из которых выйдет в двух вариантах: обычный и Extreme. Экстремальный вариант обеспечивает совместимость с PCIe 5.0 для графического адаптера совместно с и накопителем данных NVMe.

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Официально AMD запускает процессоры Ryzen 7000 и материнские платы X670E/X670 27 сентября, но ожидается, что серия B650 не поступит в продажу до начала октября.

Источники: AMD, VideoCardz