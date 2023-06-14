AMD представила Ryzen PRO 7000 — процессоры для бизнес-ноутбуков и ПК с дополнительными функциями безопасности и расширенной поддержкой

В линейке десктопных процессоров AMD Ryzen PRO 7000 с архитектурой Zen 4 для платформы AM5 заявлено три модели: Ryzen 9 PRO 7945, Ryzen 7 PRO 7745 и Ryzen 5 PRO 7645. По сравнению с предыдущим поколением PRO максимальная частота процессоров выросла на 400-700 МГц, а базовая возросла на 100–700 МГц. При этом TDP 65 Вт и количество ядер остались неизменными.
- Ryzen 9 PRO 7945 получил 12 ядер, 24 потока, 76 МБ кэша L2+L3 и тактовые частоты 3,7-5,4 ГГц
- Ryzen 7 PRO 7745 имеет 8 ядер и поддерживает 16 потоков, его базовая тактовая частота немного выше (3,8 ГГц), а максимальная – ниже (5,3 ГГц), общий кеш равен 40 МБ
- Ryzen 5 PRO 7545 оснащен 6 ядрами, 38 МБ общей кэш и максимальную частоту 5,1 ГГц
Согласно слайдам AMD, встроенная графика Ryzen 5 PRO 7645 имеет преимущество в производительности до 36% по сравнению с процессором Ryzen 5 PRO 5650G.
Мобильный ряд Ryzen PRO 7040 состоит из трех высокопроизводительных моделей HS с TDP 35-54 Вт и трех экономных чипов U (15–28 Вт). Они получат не более 8 ядер и максимальную частоту 5,2 ГГц. Чипов стало меньше, чем в предыдущем поколении, из-за объединения линеек H и HS. Также модельный ряд покинули Ryzen 3.
- Топовый Ryzen 9 PRO 7940HS получил 8 ядер, 16 потоков, частоты 4,0-5,2 ГГц, кэш 24 МБ и TDP до 54 Вт
- Ryzen 8 PRO 7840HS имеет те же характеристики, за исключением частот 3,8-5,1 ГГц
- Ryzen 5 PRO 7640HS имеет 6 ядер, 12 потоков, 22 МБ кэша и работает на частоте 4,3-5,2 ГГц
- Ryzen 7 PRO 7840U оснащен 8 ядрами с 16 потоками, имеет TDP 28 Вт и частоты 3,1-5,1 ГГц
- Ryzen 5 PRO 7640U и Ryzen 5 PRO 7540U отличаются только базовой частотой (3,5 ГГц и 3,2 ГГц, соответственно), имеют 6 ядер, 12 потоков, 22 МБ кэша и разгоняются в работе до 5,2 ГГц
Процессор Ryzen 7 PRO 7840U сравнивается с Apple M2 PRO – он на 5% быстрее в однопоточном тесте Cinebench R23, на 3% в многопоточном и на 11% в тесте PassMark 11. Ryzen PRO 9 7940HS сравнили с флагманским процессором Intel Core i9-13900H. Он на 7–33 % быстрее чипа Raptor Lake при различных рабочих нагрузках.
Традиционно мобильные процессоры Ryzen PRO оснащены продвинутыми функциями безопасности, то же касается их десктопных «братьев». Однако последние лишены специального чипа для работы с ШИ. Некоторые младшее мобильные процессоры тоже не получат его, но AMD «забыла» уточнить, какие именно. В конце этого года мобильные Ryzen PRO 7040 уже можно будет увидеть в ноутбуках.
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Источники: VideoCardz, NotebookCheck и NotebookCheck