AMD представила Ryzen PRO 7000 — процессоры для бизнес-ноутбуков и ПК с дополнительными функциями безопасности и расширенной поддержкой

В линейке десктопных процессоров AMD Ryzen PRO 7000 с архитектурой Zen 4 для платформы AM5 заявлено три модели: Ryzen 9 PRO 7945, Ryzen 7 PRO 7745 и Ryzen 5 PRO 7645. По сравнению с предыдущим поколением PRO максимальная частота процессоров выросла на 400-700 МГц, а базовая возросла на 100–700 МГц. При этом TDP 65 Вт и количество ядер остались неизменными.

Курс Excel для бізнесу Весь функціонал Excel на просунутому рівні. Без сліз Без сліз? Хочу!

Ryzen 9 PRO 7945 получил 12 ядер, 24 потока, 76 МБ кэша L2+L3 и тактовые частоты 3,7-5,4 ГГц

получил 12 ядер, 24 потока, 76 МБ кэша L2+L3 и тактовые частоты 3,7-5,4 ГГц Ryzen 7 PRO 7745 имеет 8 ядер и поддерживает 16 потоков, его базовая тактовая частота немного выше (3,8 ГГц), а максимальная – ниже (5,3 ГГц), общий кеш равен 40 МБ

имеет 8 ядер и поддерживает 16 потоков, его базовая тактовая частота немного выше (3,8 ГГц), а максимальная – ниже (5,3 ГГц), общий кеш равен 40 МБ Ryzen 5 PRO 7545 оснащен 6 ядрами, 38 МБ общей кэш и максимальную частоту 5,1 ГГц

Согласно слайдам AMD, встроенная графика Ryzen 5 PRO 7645 имеет преимущество в производительности до 36% по сравнению с процессором Ryzen 5 PRO 5650G.

Мобильный ряд Ryzen PRO 7040 состоит из трех высокопроизводительных моделей HS с TDP 35-54 Вт и трех экономных чипов U (15–28 Вт). Они получат не более 8 ядер и максимальную частоту 5,2 ГГц. Чипов стало меньше, чем в предыдущем поколении, из-за объединения линеек H и HS. Также модельный ряд покинули Ryzen 3.

Топовый Ryzen 9 PRO 7940HS получил 8 ядер, 16 потоков, частоты 4,0-5,2 ГГц, кэш 24 МБ и TDP до 54 Вт

получил 8 ядер, 16 потоков, частоты 4,0-5,2 ГГц, кэш 24 МБ и TDP до 54 Вт Ryzen 8 PRO 7840HS имеет те же характеристики, за исключением частот 3,8-5,1 ГГц

имеет те же характеристики, за исключением частот 3,8-5,1 ГГц Ryzen 5 PRO 7640HS имеет 6 ядер, 12 потоков, 22 МБ кэша и работает на частоте 4,3-5,2 ГГц

имеет 6 ядер, 12 потоков, 22 МБ кэша и работает на частоте 4,3-5,2 ГГц Ryzen 7 PRO 7840U оснащен 8 ядрами с 16 потоками, имеет TDP 28 Вт и частоты 3,1-5,1 ГГц

оснащен 8 ядрами с 16 потоками, имеет TDP 28 Вт и частоты 3,1-5,1 ГГц Ryzen 5 PRO 7640U и Ryzen 5 PRO 7540U отличаются только базовой частотой (3,5 ГГц и 3,2 ГГц, соответственно), имеют 6 ядер, 12 потоков, 22 МБ кэша и разгоняются в работе до 5,2 ГГц

Процессор Ryzen 7 PRO 7840U сравнивается с Apple M2 PRO – он на 5% быстрее в однопоточном тесте Cinebench R23, на 3% в многопоточном и на 11% в тесте PassMark 11. Ryzen PRO 9 7940HS сравнили с флагманским процессором Intel Core i9-13900H. Он на 7–33 % быстрее чипа Raptor Lake при различных рабочих нагрузках.

Курс Управління командою в бізнесі Щоби бути лідером, треба думати, як лідер Хочу на курс

Традиционно мобильные процессоры Ryzen PRO оснащены продвинутыми функциями безопасности, то же касается их десктопных «братьев». Однако последние лишены специального чипа для работы с ШИ. Некоторые младшее мобильные процессоры тоже не получат его, но AMD «забыла» уточнить, какие именно. В конце этого года мобильные Ryzen PRO 7040 уже можно будет увидеть в ноутбуках.

Источники: VideoCardz, NotebookCheck и NotebookCheck