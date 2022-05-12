Android 13. Google выпустила вторую публичную бету новой ОС и показала новые возможности дизайна Material You

На конференции Google I/O 2022 компания серьезно отнеслась к Android 13, представив важные улучшения и новые функции в операционной системе, адаптированной для больших экранов. Добавлены новый дизайн, улучшены настройки безопасности и поддержка мультиязычности.

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Android 13 обновил дизайн, который будет сочетать цвета интерфейса с обоями рабочего стола. Это повлияет на все элементы, которые у вас есть на экране, например, на значки в панели уведомлений или кнопки калькулятора.

Android 13 также расширяет цветовую схему значков приложений за пределы приложений Google. Начиная с устройств Pixel можно переключить «Тематические значки» в настройках, чтобы все поддерживаемые приложения также адаптировались к цветам вашего телефона и выглядели последовательно, современно и минималистично.

В Android 13 также появится новый элемент управления мультимедиа, который адаптирует свой внешний вид в зависимости от музыки, которую вы слушаете, отображая обложки альбомов. Персонализация в Android 13 распространяется не только на дизайн и эстетику интерфейса телефона, но и на другие области, которые важны и уникальны, например, ваши языковые предпочтения.

Для тех, кто использует приложения на нескольких языках, добавлена новая опция для управления языком приложения. Таким образом, вы можете изменить его вручную, если хотите использовать приложение на языке, отличном от языка вашего телефона.

Например, вы можете использовать социальные сети на одном языке, а банковские операции — на другом. Android 13 помогает вам использовать язык так же свободно, как и в реальной жизни, поэтому вы можете выбрать другой язык для каждого из ваших приложений в настройках.

Изменятся и настройки управления экраном. В бета-версии появились новые пункты, которые позволяют управлять разными параметрами.

Контроль над доступом и разрешениями приложений

Android 13 предоставит пользователям больший контроль над личной информацией, которой вы делитесь, и более детальный контроль над файлами, к которым могут получить доступ ваши приложения. Вместо предоставления доступа к «Файлам и мультимедиа» вы можете управлять доступом к двум новым категориям: «Фотографии и видео» и «Музыка и аудио». Чтобы получить еще больше конкретики, новое средство выбора фотографий позволяет вам выбирать именно те фотографии или видео, к которым вы хотите предоставить доступ, без необходимости делиться всей своей медиатекой с приложением.

Хотя уведомления приложений часто предоставляют полезные и своевременные напоминания, Google считает, что «у вас должен быть больший контроль над тем, от каких приложений вы хотите получать уведомления». Поэтому в Android 13 приложения должны получить ваше разрешение, прежде чем отправлять вам уведомления. Кроме того, «сокращено количество приложений, которым требуется ваше местоположение». Например, вам больше не нужно сообщать приложениям свое местоположение, чтобы включить сканирование Wi-Fi.

История буфера обмена

Android 13 делает все возможное, чтобы помочь вам избежать рисков, предоставляя своевременные рекомендации и возможности для улучшения конфиденциальности. Вы уже получаете оповещение, когда приложение обращается к вашему буферу обмена. Android теперь пойдет дальше и автоматически очистит историю буфера обмена через короткий промежуток времени, поэтому приложения не смогут видеть ранее скопированную информацию.

Позже в этом году Google развернет унифицированную страницу настроек безопасности и конфиденциальности в Android 13, которая выведет на первый план конфиденциальность и безопасность всех данных вашего устройства. Это обеспечит четкий цветовой индикатор вашего состояния безопасности, а также рекомендации и шаги, которые вы можете предпринять для повышения своей безопасности.

Все ваши карты в Google Wallet

Google Wallet вроде все забыли, но компания решила его спасти и как. Как было показано во время презентации, приложение не только позволит вам хранить ваши кредитные карты, но и официальные документы, которые могут быть действительными, такие как водительские права или даже электронные ключи, которые вы активируете с помощью NFC вашего терминала.

Кошелек будет доступен также и в Украине.

Android 13 для планшетов

Обновления Android 12L оптимизировали дизайн для устройств с большим экраном. Android 13 строится на этой основе, предлагая улучшенные возможности многозадачности для планшетов. С обновленной панелью задач вы можете легко переключить вид планшета на разделенный экран. Просто перетащите любое второе приложение из вашей библиотеки приложений на экран, и вы сможете с легкостью выполнять две или более задач одновременно.

Также улучшается опыт письма или рисования стилусом. В Android 13 можно удобно положить руку на экран, не беспокоясь, что он будет ошибочно идентифицирован как стилус, что уменьшит любые непреднамеренные действия.

А в ближайшие недели будут обновлены более 20 приложений Google, чтобы в полной мере воспользоваться дополнительным пространством и добавить больше функциональности. Многие сторонние приложения, такие как TikTok, Facebook и Zoom, будут обновлены, чтобы сделать работу с планшетами еще лучше».

Сообщения о землетрясениях

Еще одной функцией, которая будет более серьезно интегрирована с операционной системой, станут предупреждения о землетрясениях. Это функция, которая начала внедряться в некоторых регионах, но будет применяться более широко в районах с сейсмической активностью.

Сервис появится на телефонах Android, а также на некоторых устройствах Wear OS.

Какие телефоны будут поддерживаться

Среди новостей про Android 13 всегда есть вопрос, который интересует всех: какие телефоны совместимы с системой? Google Pixel будет первым совместимым смартфоном, и именно с версии 4 они получат это обновление. Что касается остальных брендов, компания уже подтвердила, что владельцы Xiaomi, Realme, Lenovo и Vivo уже могут протестировать обновление.