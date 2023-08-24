Apollo – робот-гуманоид Apptronik, опередивший Tesla на рынке

Истории о роботах-гуманоидах, выполняющих домашние дела или работающие на заводах, уже не звучат как научная фантастика – и одного из таких разработал стартап из Остина Apptronik.

Прототип, по имени Apollo, похож на человека – он весит около 72 килограммов и имеет рост 170 сантиметров. Робот может поднимать до 25 килограммов веса и имеет аккумулятор, обеспечивающий 4 часа работы – впрочем, может работать и подключенным к сети напрямую для непрерывного рабочего дня.

Apollo создали для работы рядом с людьми и оснастили функциями, которые придадут ощущение безопасности и дружелюбия. Он имеет что-то похожее на лицо, а также может поворачивать голову, чтобы указать направление своего движения. Цифровая панель на груди будет демонстрировать заряд батареи, задачу, над которой работает робот сейчас, и перечень того, чем займется после.

Команда, запустившая стартап Apptronik в 2016 году, ранее работала в Human Centered Robotics Lab Техасского университета в Остине и была отобрана для работы над роботом NASA Valkyrie, что отразилось и в будущей разработке.

Джефф Карденас, соучредитель и генеральный директор Apptronik, говорит, что они хотели создать «iPhone среди роботов», с возможностью выполнять самые разные работы:

«Цель состоит в том, чтобы построить одного робота, который может делать тысячи разных вещей».

В конце концов, стоимость Apollo будет дешевле, чем цена среднего автомобиля. Традиционные работы возлагаются на высокоточные детали, однако внедрение камер и систем искусственного интеллекта позволило создавать роботов, которые меньше полагаются на предыдущее программирование, а лучше реагируют на среду, что означает, что части, используемые в производстве, будут доступнее, говорит Карденас.

В основе дизайна Apollo лежат приводы или мышцы робота. Команда Apptronik работала над более чем 30 итерациями основных приводов, позволяющих роботу ходить, сгибать руки и брать предметы как человек.

«В телах людей около 300 мышц. Apollo имеет около 30 различных групп мышц в своей системе, которые нужны для выполнения основных действий», – сказал доктор Ник Пейн, соучредитель и главный технический директор Apptronik.

Apptronik стремится полностью запустить коммерческое производство к концу 2024 года. Apollo изначально будут работать на заводах и складах, выполняя простые задания, например перенос ящиков и толкание тележек. Однако со временем функциональность роботов расширится до такой степени, что их можно будет использовать в строительстве, производстве электроники, торговых площадях, доставке и даже в уходе за пожилыми людьми.

Что касается роботов-гуманоидов Tesla, то на последнем промо они увереннее ходили, распознавали окружающую среду и взаимодействовали с предметами. Впрочем, на реальной презентации в прошлом году одна версия Optimus едва двигалась вперед, а другая модель, которая стояла на подставке, просто помахала зрителям рукой.

Источник: Engadget, CNN, Techcrunch