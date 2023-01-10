Apple готовит собственный универсальный беспроводной чип с поддержкой Wi-Fi, Bluetooth и мобильной связи – Bloomberg

Как сообщает Bloomberg, компания Apple работает над новым собственным чипом, который обеспечит её устройствам поддержку стандартов Wi-Fi, Bluetooth и сотовой связи. Компания разрабатывает собственный чип, который придёт на смену нынешним чипам Wi-Fi и Bluetooth производства Broadcom. Apple якобы планирует перейти на собственный чип в 2025 году.

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Редакция Bloomberg также поделилась новой информацией об усилиях Apple по разработке собственных сотовых модемов для замены модемов Qualcomm. Сообщается, что Apple будет использовать свои собственные модемы «к концу 2024 или началу 2025 года». Apple, по-видимому, начнет с использования собственного модема в одном устройстве и полностью переведёт всю линейку в течение примерно 3 лет.

Отметим, Apple уже давно вынашивает планы по выпуску собственного мобильного модема. Ещё в 2019 году компания из Купертино выкупила у Intel «большую часть» бизнеса по производству модемов для смартфонов. С тех пор различные источники периодически сообщают о разработке такого модема в недрах Apple. В 2021 году в Nikkei сообщали, что Apple хочет использовать свой собственный модем 5G, начиная с 2023 года. Однако недавние комментарии Qualcomm указывают, что Apple не перейдёт на собственный модем как минимум до 2024 года. Очевидно, разработка мобильного модема оказалась более сложной задачей, чем ожидалось изначально.

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Пока неясно, когда в iPhone появится комбинированный чип сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth. Учитывая, что компания всё ещё работает над собственным сотовым модемом, не следует ожидать скорого выхода универсального беспроводного чипа.

Источник: The Verge