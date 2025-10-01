Новости Устройства 01.10.2025 comment views icon

Apple iPad Pro M5 распакован и протестирован до релиза — это снова сделали россияне

Apple iPad Pro з чипом M5 розпакований і протестований до релізу — це знов зробили росіяни

Цепочка поставок Apple вновь «сломалась» на россиянах, которые получили iPad Pro с чипом M5. В прошлый раз это произошло с 14″ MacBook Pro M4, что свидетельствует о тревожной тенденции.

Коробка Apple iPad Pro похожа на упаковку предыдущей версии, с тем же изображением сверху, однако надпись указывает на 13″ iPad Pro с 256 ГБ накопителем данных, 12 ГБ оперативной памяти (против 8 ГБ в iPad Pro M4) и совершенно новым процессором M5, как и планшет, до сих пор не анонсированным и отсутствующим пока в каком-либо устройстве. Как и упаковка, сам iPad Pro демонстрирует минимальные изменения в дизайне по сравнению с предыдущим поколением.

Apple iPad Pro M5 розпакований і протестований до релізу — це знов зробили росіяни

Корпус iPad Pro M5 алюминиевый, как и в новейших Apple iPhone 17 Pro. Будет ли он так же быстро собирать царапины — покажет только время. Кроме планшета, в коробке найден кабель питания и передачи данных, а также не слишком быстрое зарядное устройство на 20 Вт. Обозреватель намекнул на цену €2000, но неизвестно, опирается ли это заявление на какие-то данные, или просто приблизительная оценка.

На планшете установлена iOS 26: после включения она поздоровалась на китайском, что говорит о происхождении утечки. iPad без проблем активировался и сразу подтянул подборку программ, обязательных для установки в россии. Данные в ОС свидетельствуют, что устройство было изготовлено в августе 2025 года.

Apple iPad Pro M5 розпакований і протестований до релізу — це знов зробили росіяни

Новый iPad практически невозможно отличить визуально от iPad Pro M4 от iPad Pro, который положили рядом — кроме отсутствующей надписи iPad и остальной информации на тыльной стороне. Возможно, это какой-то предыдущий образец, но Apple убрала надписи и новейших iPhone. К новинке идеально подошла обложка от предшественника, вероятно, совместимыми будут и другие аксессуары.

По данным Geekbench 6 новый процессор формально отличается лишь увеличенным кэшем L2 (6 МБ вместо 4 МБ, количество ядер и частота одинаковые), но в тесте демонстрирует заметный прирост производительности. Наибольшую разницу можно заметить в бенчмарке Geekbench 6 Metal, где новый чип M4 продемонстрировал более 30% улучшения по сравнению с M4. Тест AnTuTu показал более скромные результаты: 8% прирост, большинство которого дала память, а CPU внезапно оказался даже медленнее.

  • Geekbench 6, одноядерный тест: iPad Pro M5 набрал 4133 балла, против 3748 у iPad Pro M4, +10,27%
  • Geekbench 6, многоядерный тест: iPad Pro M5 — 15 437, iPad Pro M4 — 13 324, +15,86%
  • Geekbench 6 Metal (графика): iPad Pro M5 — 74 568, iPad Pro M4 — 55 702, +33,87%
  • AnTuTu: iPad Pro M5 — 3 137 936, iPad Pro M4 — 2 897 765, +8,29%
Apple iPad Pro M5 розпакований і протестований до релізу — це знов зробили росіяниApple iPad Pro M5 розпакований і протестований до релізу — це знов зробили росіяниApple iPad Pro M5 розпакований і протестований до релізу — це знов зробили росіяни

Выход видео свидетельствует о скором релизе планшета, как это случилось в прошлый раз, когда россияне «слили» MacBook Pro M4. Оригинальное видео можно просмотреть по ссылке, но для тех, кто не желает этого делать, мы выложили всю конкретную информацию из него. В итоге можно сказать о +10-15% производительности и приросте на треть в играх, в которые играют далеко не все. Больший прогресс ожидается в чипах Apple M5 Pro, Max и Ultra.

