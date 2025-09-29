Новости Устройства 29.09.2025 comment views icon

Apple советует "солить" iPhone 17 Pro, чтобы избавиться от царапин на корпусе

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Apple радить "солити" iPhone 17 Pro, щоб позбутися подряпин на корпусі

Как только iPhone 17 Pro попал в продажу, сеть заполонили фото и видео с царапинами на его задней панели. Похоже, Apple нашла простое и недорогое решение, чтобы избежать этой проблемы.

Пользователи предполагали, что причина царапин — алюминиевый слой под покрытием, который быстро стирается. Владельцы новых смартфонов не обрадовались такому «сюрпризу», поскольку учитывая цену на модели подобных проблем не ожидаешь. По крайней мере не сразу. Поэтому в сети нашли простой метод Apple бороться с царапинами на iPhone 17 Pro, стоящих на полках магазинов, — обычная соль.

Оказалось Apple обратилась к работникам магазинов с указанием чаще протирать заднюю панель устройств с солевым раствором и стандартным средством для чистки. Однако использовать можно не только специальное «солевое вещество» и «обычный раствор». Дилан Макдональд с 9to5Mac экспериментировал со своим темно-синим iPhone 17 Pro, и метод прекрасно скрыл следы на стеклянной части.

«Я смешал воду и немного морской соли, и это действительно сработало», — написал он.

Впрочем, такой способ не панацея. Да, солевой раствор поможет некоторое время скрывать царапины, но в долгосрочной перспективе ситуация ухудшится. Солевой раствор может разъедать алюминий, если постоянно очищать корпус таким образом. К сожалению, самый надежный способ решения проблемы — обращаться в службу поддержки Apple и приобрести защитный чехол.

Добавим, что проблема выходит за пределы Pro версии, поскольку на iPhone Air с титановым корпусом следы оставляет даже MagSafe. Apple говорит, что их можно легко убрать, но точно неизвестно, как именно будет вести себя материал через несколько месяцев или лет. Сейчас единственный безопасный способ избежать повреждения корпуса совсем нового смартфона — всегда носить чехол.

Вместе с этим можно вспомнить другие проблемы — странные сбои с Wi-Fi, а также новый дизайн iOS 26,который прозвали «оптическим кошмаром». Поэтому констатируем: Apple не удалось сделать идеальный смартфон, несмотря на то, что на одном заводе «сборщиков» iPhone заставляли работать угрозами и задержками зарплат.

Источник: 9to5mac

