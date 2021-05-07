Apple не в восторге от выступления вице-президента Microsoft на суде с Epic Games — просит признать ее показания недействительными

На ходатайство Apple о проверке показаний топ-менеджера Microsoft, выступившей свидетелем Epic Games, обратил внимание редактор The Verge Том Уоррен — юристы купертиновского гиганта добиваются признания показаний недействительными ввиду того, что команда Xbox не предоставила подтверждающих документов.

Слушания по делу между Epic Games и Apple возобновились 3 мая, и с тех пор всплыло немало занимательных деталей, о которые ранее не сообщалось — финансовая подноготная бизнеса EGS, требование Sony платить ей за кроссплей и переписка между Тимом Куком и Тимом Суини. 5 мая на слушании по делу Epic Games и Apple выступила вице-президент Microsoft по развитию бизнеса Xbox Лори Райт — она рассказала о работе игрового направления и подтвердила, что все консоли Xbox продавали «в минус», зарабатывая на играх и сервисах. Также топ-менеджер сделала несколько заявления касательно собственного игрового стримингового сервиса xCloud, который Apple отказалась пропускать в App Store, поскольку он «не соответствуют правилам» магазина.

Юристы Epic Games, отталкиваясь от того, что консоли являются «узкоспециальными» устройствами, продаются в убыток, и становятся выгодными только за счет продаж ПО и сервисов, утверждают, что iPhone следует считать устройством «общего назначения». То есть, пользователи должны иметь возможность устанавливать приложения не только из App Store, но и со сторонних площадок, особенно с учетом того, что смартфоны Apple не продаются «в минус».

7 мая юристы Apple призвали суд признать показания Лори Райт недействительными ввиду того, что в список свидетелей ее включили слишком поздно (в марте 2021-го) и Microsoft не предоставила документы, подтверждающие ключевые заявления топ-менеджера Xbox. Ходатайство Apple находится на рассмотрении судьи, но здесь можно и нужно вспомнить предысторию.

Подобного рода конфликты между разработчиками и Apple из-за особенностей политики App Store случаются достаточно часто. В свое время Valve на себе испытала всю строгость политик Apple с приложением Steam Link для трансляции игр на смартфоны и планшеты — понадобилось несколько попыток и целый год, чтобы добавить приложение. Затем был конфликт с новым почтовым сервисом Hey.com. Наконец, в августе 2020 года Microsoft прекратила бета-тест xCloud на iOS, сославшись на строгость политик компании, а Apple в ответ заявила, что Stadia и xCloud нарушают правила App Store. В сентябре Apple обновила правила App Store, формально разрешив работу стриминговых сервисов игр вроде Stadia и xCloud, но по факту ограничения (требование отдельной страницы и прямой загрузки из App Store для каждого отдельного тайтла) сохранились. В итоге Microsoft пришлось обходить ограничения магазина App Store по примеру того, как это сделали Google, Amazon и NVIDIA со своими игровыми стриминговыми сервисами — через браузер Safari.

Еще один примечательный случай, о котором стало известно из судебных документов, — в 2020 году Apple удалила приложение облачного сервиса Shadow из App Store после того, как Microsoft упомянула о его существовании.

И вся эта цепочка событий ведет к громкому антимонопольному разбирательству против Apple в Европе — сама Microsoft ранее поддержала решение Еврокомиссии, которая 30 апреля обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства после жалобы Spotify. Предъявляя обвинения, европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что Комиссия интересуется политикой Apple в отношении игр в App Store. Так что нельзя исключать новых антимонопольных расследований в отношении Apple в будущем.