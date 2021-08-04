Apple обновила графическую подсистему Mac Pro новыми модулями AMD Radeon PRO W6000X

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Компания Apple обновила конфигурацию своего компьютера Mac Pro, добавив возможность установки графического модуля серии AMD Radeon Pro W6000. По заверениям компании, новые модули Radeon Pro W6800X MPX Module, Radeon Pro W6800X Duo MPX Module и Radeon Pro W6900X MPX Module должны повысить производительность в интенсивных графических задачах. Установка новых модулей возможна благодаря системе Apple Mac Pro Expansion Module (MPX).

AMD анонсировала новые профессиональные видеокарты в июне этого года, пообещав, что W6800 обеспечит «производительность на 79% выше, чем у предыдущего поколения». Теперь, чуть более двух месяцев спустя, Apple утверждает, что в некоторых случаях графические процессоры в её модулях MPX могут получить «до 84% больше производительности при использовании Octane X» и «до 23% больше производительности производительности при использовании DaVinci Resolve».

Модули GPU различаются по цене в зависимости от уровня производительности:

Radeon Pro W6800X MPX Module: дополнительная цена $2400 за устройство с «32 ГБ памяти GDDR6, обеспечивающей пропускную способность до 512 ГБ/с,… и до 16,0 терафлопс в операциях с единичной точностью, или до 32,0 терафлопс в операциях с половинной точностью»

Radeon Pro W6800X Duo MPX Module: дополнительная цена $4600 за два объединённых GPU «каждый из которых содержит 32 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью до 512 ГБ/с,… и обеспечивают до 32,0 терафлопс в операциях с единичной точностью, или до 64,0 терафлопс в операциях с половинной точностью» при совместном использовании

Radeon Pro W6900X MPX Module: дополнительная цена $5600 за устройство с «32 ГБ памяти GDDR6, обеспечивающей пропускную способность до 512 ГБ/с,… и до 22,2 терафлопс в операциях с единичной точностью, или до 44,4 терафлопс в операциях с половинной точностью»

Независимо от модели, каждый модуль предлагает четыре дополнительных порта Thunderbolt 3 и порт HDMI 2.0. Устройства содержат GPU, изготовленные по нормам 7-нанометрового технологического процесса на базе архитектуры AMD RDNA 2. Подробные технические характеристики устройств представлены в следующей таблице.

Apple заявляет, что новые графические модули заменят предыдущие модули MPX AMD Radeon Pro Vega II при выборе конфигурации на заказ на сайте Apple и в виде отдельных комплектов. В рамках запуска этого нового модуля Apple также прекращает использование модуля AMD Radeon Pro Vega II Duo MPX и модуля AMD Radeon Pro Vega II MPX, но по-прежнему будет предлагать оба в виде отдельных комплектов для существующих клиентов.

Источник: The Verge