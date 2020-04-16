Apple раскрыла данные о передвижениях украинцев во время пандемии





Apple открыла доступ к анонимным данным об использовании сервиса Apple Maps во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. На специальной странице Mobility Trends Reports собрана статистика (обновляется ежедневно) по 63 странам мира, включая Украину. Соответствующие графики позволяют оценить, как изменилось поведение людей, активно пользующимися картами Apple Maps, после введения жестких ограничений из-за коронавируса.

По данным на 14 апреля, украинцы стали ходить пешком на 52% реже, чем месяц назад, а поездки на автомобилях сократились на 34%. Как можно видеть на графике выше, снижение мобильности началось на второй неделе марта (как раз 11 марта ввели первые ограничения) и достигло минимума в конце марта. Напомним, 25 марта Кабмин объявил режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля. Что интересно после недавнего ужесточения карантина, если ориентироваться на график, украинцы стали передвигаться даже чуть больше (какой уж тут карантин, когда Пасха приближается).

Издание Texty.org наложило данные по всем странам на один общий график, выделив Украину и еще несколько стран. Точнее, источник сделал три отдельных графика по трем способам перемещения: пешком, личным авто и общественным транспортом.

Вне зависимости от страны, резкий обвал наблюдается после введения ограничений, что логично. Сравнительный анализ также позволяет увидеть, что украинцы не особо сидят дома по сравнению с жителями другими стран. По пешим прогулкам Украина на уровне Южной Кореи, которая, как известно, эффективно и быстро «погасила» вспышку, взяв распространение инфекции под контроль. В то же время с поездками на личных автомобилях все еще хуже. Увы, данных о перемещениях общественным транспортом для Украины нет.

Понятно, что статистика Apple охватывает лишь небольшую часть населения. К тому же, куда большей популярностью, в том числе среди владельцев устройств Apple, пользуется конкурирующий сервис Google Maps. Так что в полной мере оценить ситуацию эти данные не позволяют. С другой стороны, на сегодняшний день нет ни статистики, ни способа, позволяющего в полной мере оценить соблюдение карантина. А с учетом наших реалий, нам нужен просто график перемещения по церквям, чтобы констатировать всю плачевность ситуации. Так что не остается ничего, кроме как собирать информацию по крупицам. Вот буквально на днях monobank делился данными по своим клиентам.

В начале месяца Google публиковала аналогичную статистику, но данных по Украине, в отчете не оказалось. Данные по другим странам можно посмотреть на соответствующей странице COVID-19 Community Mobility Reports.

Напомним, на прошлой неделе Google и Apple анонсировали партнерство в рамках разработки технологии для отслеживания контактов больных COVID-19.

Источник: Apple и Texty.org.ua