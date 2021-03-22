Apple сняла с производства две конфигурации iMac c 21,5-дюймовым дисплеем





Apple продолжает расчищать дорогу новым iMac на собственных ARM-процессорах Silicon — вслед за iMac Pro компания отправила на покой две конфигурации 21-дюймового iMac. В числе первых на исчезновение вариантов с SSD объемом 512 ГБ и 1 ТБ обратил внимание сайт MacRumors. В магазине Apple остаются доступными только варианты iMac 21.5 c SSD 256 ГБ и Fusion Drive 1 ТБ.

Обе эти конфигурации стали недоступны для покупки на сайте Apple в конце прошлого месяца, однако на тот момент было неясно, с чем это связано — временными проблемами с поставками или окончательным прекращением выпуска этих конфигураций. Теперь же обе версии исчезли из онлайн-конфигуратора моноблока iMac на сайте Apple.

Слухи о большом обновлении линейки iMac ходят уже давно — ранее аналитик Мин-Чи Куо утверждал, что модели 2021 года получат значительный редизайн и новые дисплеи с подсветкой mini-LED. Помимо новых iMac с экранами диагональю 21,5 и 27 дюймов в этом году также ожидается новый iMac Pro. Само собой, все они будут работать на собственных ARM-процессорах Apple Silicon, которые весьма успешно конкурируют с x86-совместимыми аналогами Intel.

По последним данным, традиционная весенняя презентация Apple пройдет в начале апреля — там, по слухам, покажут новые iPad Pro и умные GPS-маячки AirTag, которые ждали еще в 2020-м году.

В то же время анонс новых iMac ожидается позже в этом году — либо на июньской конференции WWDC, либо на традиционной октябрьской презентации новых устройств.