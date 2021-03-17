Intel запустила рекламную кампанию с высмеиванием недостатков компьютеров Mac — и даже привлекла Джастина Лонга, сыгравшего Mac в оригинальной рекламе Apple (но все равно вышло так себе)





Intel решила возродить легендарную рекламную кампанию «Mac vs PC» — 17 марта компания опубликовала в своем YouTube-канале серию коротких рекламных роликов с высмеиванием недостатков компьютеров Mac и воспеванием преимуществ Windows-компьютеров на своей платформе.

Свою версию «Mac vs PC» в Intel нарекли… «Justin Gets Real». В свежей рекламе Intel снялся актер Джастин Лонг, сыгравший Mac в оригинальных рекламных роликах Apple (теперь понятно, почему Apple вернула только Ходжмана в недавнем продолжении). Всего Intel выпустила пять коротких роликов — четыре длительностью 39 секунд каждый и один 16-секундный. В них поочередно Intel пытается доказать преимущества Wintel-ноутбуков над MacBook. Если честно, даже Джастин Лонг не вытягивает «оригинального» троллинга от Intel и на фоне оригинала эта свежая попытка «насолить» Apple в отместку за отказ от ее CPU в пользу собственных ARM-чипов M1, впрочем, как и предыдущие (1 и 2), выглядит жалко. Вот, судите сами.