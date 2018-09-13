Apple убрала из комплекта поставки всех iPhone переходник для наушников с разъемом 3,5 мм, а более мощное ЗУ с поддержкой быстрой зарядки так и не положила

Все три представленных вчера новых смартфона iPhone Xs, Xs Max и Xr поддерживают проводную технологию быстрой зарядки, которая позволяет восполнить заряд до 50% всего за 30 минут. Но, вопреки ожиданиям, новые iPhone не получили ни быстрого зарядного устройства с разъемом USB-C, ни кабеля с разъемами USB-C и Lightning.

То есть, в этом году повторилась прошлогодняя ситуация – производитель положил в комплект поставки iPhone Xs, XS Max и Xr, которые в Европе стоят от €1149, €1249 и €849 соответственно, обычное ЗУ мощностью 5 Вт. Таким образом, чтобы иметь возможность быстро заряжать новые смартфоны, придется приобрести один из нескольких доступных в магазине Apple адаптеров USB-C Power Adapter мощностью 29, 61 или 87 Вт по цене $49, $69 и $79 соответственно. И да, еще придется отдельно купить кабель с разъемами USB-C и Lightning.

А вот информация касательно удаления из комплекта поставки переходника с Lightning на аудиоразъем полностью подтвердилась. Его действительно убрали. Видимо, в Apple решили, что поскольку в актуальной линейке у них больше нет моделей с разъемом 3,5 мм, то и переходник класть в комплект ни к чему. Довольно странно решение, поскольку Apple продолжает продавать адаптер отдельно за $9.

Судя по всему, Apple не планирует менять свою неоднозначную политику в отношении аксессуаров. По крайней мере, пока.

Источник: 9to5maс