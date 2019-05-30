Apple запатентовала гибкий iPhone и новую версию обложки Smart Keyboard Folio с клавиатурой и тачпадом





Очевидно, что после анонса гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold все остальные производители мобильных устройств рано или поздно представят собственные версии подобных гаджетов. Патент от Apple демонстрирует, каким именно может стать первый сгибаемый iPhone.

Судя по изображению, сгибаемый «яблочный» смартфон можно будет сложить не только пополам, но и с двумя линиями изгиба, сделав корпус еще более узким (второй вариант — это все же два разных устройства). В патенте упоминается, что экран получит специальный защитный слой, который предположительно будет выполнен из прочного и прозрачного материала, наподобие стекла, сапфира или циркония.

По слухам, Apple может представить свой первый сгибаемый iPhone уже в 2020 году, однако сама компания по понятным причинам эти сроки не подтверждает.

Компания из Купертино также получила патент на улучшенную обложку-клавиатуру Smart Keyboard Folio для iPad, которая будет содержать на разных сторонах поверхности клавиатуру и тачпад. Соответственно, пользователь сможет выбирать, какой из органов ввода ему нужен в данный момент, просто перевернув обложку нужной стороной.

Источник: GSMarena