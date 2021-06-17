ASRock ожидает улучшения доступности и снижения цен на видеокарты во второй половине 2021 года​

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ASRock весьма оптимистично оценивает свои финансовые результаты во втором квартале 2021 года, заявляя о высоком спросе на видеокарты, корпоративные ПК и серверы, пишет DigiTimes. Также производитель прогнозирует наращивание поставок продукции, несмотря на глобальный дефицит компонентов, и снижение цен на видеокарты ввиду падения спроса со стороны криптомайнеров (в ASRock что-то знают?).

GPU AMD были в дефиците с начала 2021 года, но поставки улучшатся, начиная со второй половины, благодаря корректировке производственных мощностей и увеличению поставок специальных подложек.

По итогам первого квартала 2021 года ASRock показала лучший старт — выручка увеличилась на 167% и достигла 17,9 млн долларов. По оценке ASRock, продажи видеокарт составят около 20% от общей выручки во второй квартале 2021 года, а материнские платы — 50%. Доля серверов в общей структуре продаж продолжит увеличиваться в последующие кварталы благодаря отложенным заказам.

Недостаточно высокие продажи материнских плат ASRock объясняет нехваткой процессоров Intel и AMD. При этом в компании предупреждают, что до четвертого квартала улучшений не предвидится.

Буквально вчера Jon Peddie Research опубликовало результаты исследования, что за первый квартал 2021 года криптомайнеры приобрели около четверти видеокарт от общих поставок.