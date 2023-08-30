Аватары Meta наконец-то «отрастили» ноги – пока для бета-версии Quest Home

Аватары Meta наконец-то эволюционировали и отрастили себе нижние конечности – почти через год после официального анонса компании.

Более совершенные цифровые персонажи доступны в бета-версии Quest Home (в Horizon Worlds должны добавить опцию в ближайшие недели). Как отмечает UploadVR, своих конечностей в программе вы не увидите (разве что посмотрите в виртуальное зеркало) – отображение ног доступно только в режиме от третьего лица. Сообщается, что аватар также не дублирует движения пользователя, когда он приседает.

Meta Quest v57 PTC finally adds legs to your Meta avatar 😀 pic.twitter.com/3dzuuppp6e — Luna (@Lunayian) August 29, 2023

Аватары Meta вызвали шквал критики сразу после запуска, а с цифровым персонажем Марка Цукерберга сразу начали создавать мемы. В прошлом году компания анонсировала обновленную графику с более реалистичным стилем, однако с тех пор была выпущена лишь демонстрация, сделанная с помощью технологии захвата движения, а не VR.

Ранее Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, испытал виртуальный мир Meta и назвал его «плохо построенной видеоигрой». Да и сама команда создателей метавселенной нечасто использует Horizon Worlds из-за большого количества ошибок в программе.

Больше информации о новом виде аватаров и гарнитуре Quest 3 (которая уже засветилась на видео распаковки), вероятно, обнародуют на конференции Meta Connect, которая запланирована на 27 сентября.