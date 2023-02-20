Кинопремия BAFTA: «На Западном фронте без перемен» одержал 7 побед, в том числе и в номинации «Лучший фильм»

«Банши Инишерина» и «Элвис» получили по четыре премии BAFTA, а Остина Батлера и Кейт Бланшетт отметили как лучших актера и актрису.
19 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне прошла 76-я церемония вручения британского Оскара — кинопремии BAFTA 2023 — на которой объявили победителей в 25 категориях.
Фильм режиссера Эдварда Бергера, основанный на одноименном романе Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», получил рекордное количество номинаций (14) на премию BAFTA и одержал 7 побед.
Антивоенная эпопея Netflix получила премию BAFTA в номинациях «Лучший фильм», «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший звук», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая музыка к фильму».
Творение ирландского драматурга Мартина Макдонаха «Банши Инишерина» получило четыре награды (из них две за актерскую работу для Барри Киогана и Кэрри Кондон — лучшие актер и актриса второго плана).
Остин Батлер получил награду за исполнение главной роли в байопике «Элвис», а Кейт Бланшетт — за роль дирижера Лидии Тар. Вот перечень некоторых номинантов и победителей:
Лучший фильм
- «На Западном фронте без перемен»
- «Банши Инишерина»
- «Элвис»
- «Всё везде и сразу»
- «Тар»
Лучший режиссер
- Эдвард Бергер — «На Западном фронте без перемен»
- Пак Чхан Ук — «Решение уйти»
- Тодд Филд — «Тар»
- Дэн Кван и Дэниел Шайнерт — «Всё везде и сразу»
- Мартин Макдонах — «Банши Инишерина»
- Джина Принс-Байтвуд — «Королева-воин»
Лучшая мужская роль
- Остин Батлер — «Элвис» — за роль Элвиса Пресли
- Колин Фаррелл — «Банши Инишерина» — за роль Патрикия
- Брендан Фрейзер — «Кит» — за роль Чарли
- Дэрил МакКормак — «Любовь по вызову» — за роль Лео Гранда
- Пол Мескаль — «Солнце моё» — за роль Колума
- Билл Найи — «Жить» — за роль мистера Уильямса
Лучшая женская роль
- Кейт Бланшетт — «Тар» — за роль Лидии Тар
- Виола Дэвис — «Королева-воин» — за роль Наниски
- Ана де Армас — «Блондинка» — за роль Мерлин Монро
- Даниэль Дедвайлер — «Тилль» — за роль Мэйми Тилль
- Эмма Томпсон — «Любовь по вызову» — за роль Нэнси Стоукс
- Мишель Йео — «Всё везде и сразу» — за роль Эвелин
Лучшая мужская роль второго плана
- Барри Киоган — «Банши Инишерина» — за роль Доминика Керни
- Брендан Глисон — «Банши Инишерина» — за роль Колма Доэрти
- Джонатан Ке Кван — «Всё везде и сразу» — за роль Веймонда
- Эдди Редмэйн — «Добрый медбрат» — за роль Чарльза Каллена
- Альбрехт Шух — «На Западном фронте без перемен» — за роль Кэт
- Майкл Уорд — «Империя света» — за роль Стивена
Лучшая женская роль второго плана
- Кэрри Кондон — «Банши Инишерина» — за роль Шивон Салливан
- Анджела Бассетт — «Черная пантера: Ваканда навсегда» — за роль Рамонды
- Хонг Чау — «Кит» — за роль Лиз
- Джейми Ли Кертис — «Всё везде и сразу» — за роль Дейрдры Бобейрдр
- Долли де Леон — «Треугольник печали» — за роль Эбигейл
- Кэри Маллиган — «Она сказала» — за роль Меган Туэй
Лучший анимационный фильм
- Пиноккио Гильермо дель Торо
- «Марсель, ракушка в ботинках»
- «Кот в сапогах 2: Последнее желание»
- «Я – панда»
Лучший документальный фильм
- «Навальный» — Даниэль Роэр, Дайан Беккер, Шейн Борис, Мелани Миллер и Одесса Рей
- «All That Breathes» — Шонак Сен, Тедди Лейфер и Аман Манн
- «Вся красота и кровопролитие» — Лаура Пойтрас, Ховард Гертлер, Нэн Голдин, Йони Голиджов и Джон Лайонс.
- «Вулкан любви» — Сара Доса, Шейн Борис и Инна Фичман
- «Moonage Daydream» — Бретт Морген
Лучшие визуальные эффекты
- «Аватар: Путь воды» — Ричард Бейнгем, Дэниел Барретт, Джо Леттери и Эрик Сайндон
- «На Западном фронте без перемен» — Маркус Франк, Камиль Джафар, Виктор Мюллер и Франк Петцольд
- «Бэтмен» — Рассел Эрл, Дэн Леммон, Андерс Лэнглендс и Доминик Туохи
- «Всё везде и сразу» — Бенджамин Брюер, Итан Фельдбау, Джонатан Комбринк и Зак Штольц
- «Топ Ган: Мэверик» — Сет Хилл, Скотт Р. Фишер, Брайан Литсон и Райан Тадхоуп
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Источник: THR