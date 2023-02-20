Кинопремия BAFTA: «На Западном фронте без перемен» одержал 7 побед, в том числе и в номинации «Лучший фильм»

«Банши Инишерина» и «Элвис» получили по четыре премии BAFTA, а Остина Батлера и Кейт Бланшетт отметили как лучших актера и актрису.

19 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне прошла 76-я церемония вручения британского Оскара — кинопремии BAFTA 2023 — на которой объявили победителей в 25 категориях.

Фильм режиссера Эдварда Бергера, основанный на одноименном романе Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», получил рекордное количество номинаций (14) на премию BAFTA и одержал 7 побед.

Антивоенная эпопея Netflix получила премию BAFTA в номинациях «Лучший фильм», «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший звук», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая музыка к фильму».

Творение ирландского драматурга Мартина Макдонаха «Банши Инишерина» получило четыре награды (из них две за актерскую работу для Барри Киогана и Кэрри Кондон — лучшие актер и актриса второго плана).

Остин Батлер получил награду за исполнение главной роли в байопике «Элвис», а Кейт Бланшетт — за роль дирижера Лидии Тар. Вот перечень некоторых номинантов и победителей:

Лучший фильм

«На Западном фронте без перемен»

«Банши Инишерина»

«Элвис»

«Всё везде и сразу»

«Тар»

Лучший режиссер

Эдвард Бергер — «На Западном фронте без перемен»

Пак Чхан Ук — «Решение уйти»

Тодд Филд — «Тар»

Дэн Кван и Дэниел Шайнерт — «Всё везде и сразу»

Мартин Макдонах — «Банши Инишерина»

Джина Принс-Байтвуд — «Королева-воин»

Лучшая мужская роль

Остин Батлер — «Элвис» — за роль Элвиса Пресли

Колин Фаррелл — «Банши Инишерина» — за роль Патрикия

Брендан Фрейзер — «Кит» — за роль Чарли

Дэрил МакКормак — «Любовь по вызову» — за роль Лео Гранда

Пол Мескаль — «Солнце моё» — за роль Колума

Билл Найи — «Жить» — за роль мистера Уильямса

Лучшая женская роль

Кейт Бланшетт — «Тар» — за роль Лидии Тар

Виола Дэвис — «Королева-воин» — за роль Наниски

Ана де Армас — «Блондинка» — за роль Мерлин Монро

Даниэль Дедвайлер — «Тилль» — за роль Мэйми Тилль

Эмма Томпсон — «Любовь по вызову» — за роль Нэнси Стоукс

Мишель Йео — «Всё везде и сразу» — за роль Эвелин

Лучшая мужская роль второго плана

Барри Киоган — «Банши Инишерина» — за роль Доминика Керни

Брендан Глисон — «Банши Инишерина» — за роль Колма Доэрти

Джонатан Ке Кван — «Всё везде и сразу» — за роль Веймонда

Эдди Редмэйн — «Добрый медбрат» — за роль Чарльза Каллена

Альбрехт Шух — «На Западном фронте без перемен» — за роль Кэт

Майкл Уорд — «Империя света» — за роль Стивена

Лучшая женская роль второго плана

Кэрри Кондон — «Банши Инишерина» — за роль Шивон Салливан

Анджела Бассетт — «Черная пантера: Ваканда навсегда» — за роль Рамонды

Хонг Чау — «Кит» — за роль Лиз

Джейми Ли Кертис — «Всё везде и сразу» — за роль Дейрдры Бобейрдр

Долли де Леон — «Треугольник печали» — за роль Эбигейл

Кэри Маллиган — «Она сказала» — за роль Меган Туэй

Лучший анимационный фильм

Пиноккио Гильермо дель Торо

«Марсель, ракушка в ботинках»

«Кот в сапогах 2: Последнее желание»

«Я – панда»

Лучший документальный фильм

«Навальный» — Даниэль Роэр, Дайан Беккер, Шейн Борис, Мелани Миллер и Одесса Рей

«All That Breathes» — Шонак Сен, Тедди Лейфер и Аман Манн

«Вся красота и кровопролитие» — Лаура Пойтрас, Ховард Гертлер, Нэн Голдин, Йони Голиджов и Джон Лайонс.

«Вулкан любви» — Сара Доса, Шейн Борис и Инна Фичман

«Moonage Daydream» — Бретт Морген

Лучшие визуальные эффекты

«Аватар: Путь воды» — Ричард Бейнгем, Дэниел Барретт, Джо Леттери и Эрик Сайндон

«На Западном фронте без перемен» — Маркус Франк, Камиль Джафар, Виктор Мюллер и Франк Петцольд

«Бэтмен» — Рассел Эрл, Дэн Леммон, Андерс Лэнглендс и Доминик Туохи

«Всё везде и сразу» — Бенджамин Брюер, Итан Фельдбау, Джонатан Комбринк и Зак Штольц

«Топ Ган: Мэверик» — Сет Хилл, Скотт Р. Фишер, Брайан Литсон и Райан Тадхоуп

Источник: THR