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Кинопремия BAFTA: «На Западном фронте без перемен» одержал 7 побед, в том числе и в номинации «Лучший фильм»

Кинопремия BAFTA: «На Западном фронте без перемен» одержал 7 побед, в том числе и в номинации «Лучший фильм»

«Банши Инишерина» и «Элвис» получили по четыре премии BAFTA, а Остина Батлера и Кейт Бланшетт отметили как лучших актера и актрису.

19 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне прошла 76-я церемония вручения британского Оскара — кинопремии BAFTA 2023 — на которой объявили победителей в 25 категориях.

Фильм режиссера Эдварда Бергера, основанный на одноименном романе Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», получил рекордное количество номинаций (14) на премию BAFTA и одержал 7 побед.

Кінопремія BAFTA: «На Західному фронті без змін» отримав 7 перемог, зокрема й в номінації «Найкращий фільм»

Антивоенная эпопея Netflix получила премию BAFTA в номинациях «Лучший фильм», «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший звук», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая музыка к фильму».

Творение ирландского драматурга Мартина Макдонаха «Банши Инишерина» получило четыре награды (из них две за актерскую работу для Барри Киогана и Кэрри Кондон — лучшие актер и актриса второго плана).

Кінопремія BAFTA: «На Західному фронті без змін» отримав 7 перемог, зокрема й в номінації «Найкращий фільм»

Остин Батлер получил награду за исполнение главной роли в байопике «Элвис», а Кейт Бланшетт — за роль дирижера Лидии Тар. Вот перечень некоторых номинантов и победителей:

Лучший фильм

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Банши Инишерина»
  • «Элвис»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Тар»

Лучший режиссер

  • Эдвард Бергер — «На Западном фронте без перемен»
  • Пак Чхан Ук — «Решение уйти»
  • Тодд Филд — «Тар»
  • Дэн Кван и Дэниел Шайнерт — «Всё везде и сразу»
  • Мартин Макдонах — «Банши Инишерина»
  • Джина Принс-Байтвуд — «Королева-воин»

Лучшая мужская роль

  • Остин Батлер — «Элвис» — за роль Элвиса Пресли
  • Колин Фаррелл — «Банши Инишерина» — за роль Патрикия
  • Брендан Фрейзер — «Кит» — за роль Чарли
  • Дэрил МакКормак — «Любовь по вызову» — за роль Лео Гранда
  • Пол Мескаль — «Солнце моё» — за роль Колума
  • Билл Найи — «Жить» — за роль мистера Уильямса

Кінопремія BAFTA: «На Західному фронті без змін» отримав 7 перемог, зокрема й в номінації «Найкращий фільм»

Лучшая женская роль

  • Кейт Бланшетт — «Тар» — за роль Лидии Тар
  • Виола Дэвис — «Королева-воин» — за роль Наниски
  • Ана де Армас — «Блондинка» — за роль Мерлин Монро
  • Даниэль Дедвайлер — «Тилль» — за роль Мэйми Тилль
  • Эмма Томпсон — «Любовь по вызову» — за роль Нэнси Стоукс
  • Мишель Йео — «Всё везде и сразу» — за роль Эвелин

Кінопремія BAFTA: «На Західному фронті без змін» отримав 7 перемог, зокрема й в номінації «Найкращий фільм»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Барри Киоган — «Банши Инишерина» — за роль Доминика Керни
  • Брендан Глисон — «Банши Инишерина» — за роль Колма Доэрти
  • Джонатан Ке Кван — «Всё везде и сразу» — за роль Веймонда
  • Эдди Редмэйн — «Добрый медбрат» — за роль Чарльза Каллена
  • Альбрехт Шух — «На Западном фронте без перемен» — за роль Кэт
  • Майкл Уорд — «Империя света» — за роль Стивена

Лучшая женская роль второго плана

  • Кэрри Кондон — «Банши Инишерина» — за роль Шивон Салливан
  • Анджела Бассетт — «Черная пантера: Ваканда навсегда» — за роль Рамонды
  • Хонг Чау — «Кит» — за роль Лиз
  • Джейми Ли Кертис — «Всё везде и сразу» — за роль Дейрдры Бобейрдр
  • Долли де Леон — «Треугольник печали» — за роль Эбигейл
  • Кэри Маллиган — «Она сказала» — за роль Меган Туэй

Лучший анимационный фильм

  • Пиноккио Гильермо дель Торо
  • «Марсель, ракушка в ботинках»
  • «Кот в сапогах 2: Последнее желание»
  • «Я – панда»

Лучший документальный фильм

  • «Навальный» — Даниэль Роэр, Дайан Беккер, Шейн Борис, Мелани Миллер и Одесса Рей
  • «All That Breathes» — Шонак Сен, Тедди Лейфер и Аман Манн
  • «Вся красота и кровопролитие» — Лаура Пойтрас, Ховард Гертлер, Нэн Голдин, Йони Голиджов и Джон Лайонс.
  • «Вулкан любви» — Сара Доса, Шейн Борис и Инна Фичман
  • «Moonage Daydream» — Бретт Морген

Лучшие визуальные эффекты

  • «Аватар: Путь воды» — Ричард Бейнгем, Дэниел Барретт, Джо Леттери и Эрик Сайндон
  • «На Западном фронте без перемен» — Маркус Франк, Камиль Джафар, Виктор Мюллер и Франк Петцольд
  • «Бэтмен» — Рассел Эрл, Дэн Леммон, Андерс Лэнглендс и Доминик Туохи
  • «Всё везде и сразу» — Бенджамин Брюер, Итан Фельдбау, Джонатан Комбринк и Зак Штольц
  • «Топ Ган: Мэверик» — Сет Хилл, Скотт Р. Фишер, Брайан Литсон и Райан Тадхоуп

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Источник: THR


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