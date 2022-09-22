Бахматов рассказал о ТОП-5 самых богатых чиновников КГГА — возглавил «рейтинг» координатор Kyiv Smart City Юрий Назаров

Максим Бахматов презентовал результаты расследования о состоянии чиновников КГГА, которое проводила общественная организация «Офис Трансформации» на основе анализа открытых данных.

Расследование проводилось с помощью технологии OSINT. При этом специалисты организации проанализировали более 1400 деклараций чиновников Киевской городской государственной администрации, оценили их доходы, активы и накопленное имущество, а затем выделили ТОП-5 человек с наибольшим состоянием.

На пятом месте расположился заместитель директора департамента и начальник управления капитальных расходов Департамента образования и науки Илья Пасько. Он обладает активами на сумму 25 млн грн.

Четвертое место занял начальник отдела организационного обеспечения и контроля в Департаменте транспортной инфраструктуры Владислав Волощук. Ему принадлежат активы на сумму 33,5 млн грн.

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Третье место занимает начальник управления координации и развития путевого хозяйства и инфраструктуры, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Андрей Романенко. Ему принадлежат различные объекты недвижимости, в том числе за рубежом.

На втором месте расположилась Неля Комиссаренко, занимающая должность главного специалиста отдела вопросов жилищно-коммунальной политики в Департаменте ЖКХ. Она владеет активами на сумму 35,5 млн грн. По данным деклараций за 2019 и 2020 годы, она получала зарплату по основному месту работы в сумме 22,5 млн грн и 23, 8 млн грн в год – почти 2 млн грн в месяц.

Первое место занял Юрий Назаров – бывший директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА (занимал должность с марта 2017 года до апреля 2020 года). На своей должности Назаров координировал работу проекта Kyiv Smart City, в который входят такие направления как, Карточка Киевлянина, электронная очередь в детсады, система видеонаблюдения «Безопасный город», система электронных петиций и др. По словам Максима Бахматова, за это время Юрий Назаров фигурировал в расследовании коррупционных закупок у компаний, в которых ранее он занимал руководящие должности (в рамках проекта уличного видеонаблюдения Киева). Напомним, раньше аудиторы делали вывод о неэффективном использовании средств в рамках программы Kyiv Smart City в 2015-2017 гг.

И отдельного «Гран-при» в рейтинге удостоилась заведующая сектором тендерных закупок Департамента молодежи и спорта КГГА Валентина Петрик. Работая на государственной службе с 1996 года, она вместе с семьёй обзавелась 8 автомобилями, 3 садовыми домами, 8 квартирами, большим домом в Херсонской области, 8 земельными участками и гаражом.

Источник: Бахматов