Сервис Apple News Plus позволит подписаться на сотни изданий всего за $9,99 в месяц

Во время проведения сегодняшней презентации компания Apple анонсировала запуск сервиса с доступом на условиях подписки Apple News Plus. Это улучшенная версия новостного агрегатора Apple News Plus, позволяющая получать доступ к различным платным изданиям в рамках единого приложения.

Отмечается, что при помощи сервиса Apple News Plus пользователи смогут получить доступ к более чем 300 изданиям, включая наиболее популярные журналы. Среди них упоминаются The New Yorker, Esquire, The Atlantic, National Geographic, Men’s Health, Vogue и др. Из газет называется Wall Street Journal.

Приложение Apple News Plus доступно для загрузки для платформ Mac и iOS. Первоначально воспользоваться им смогут пользователи из США и Канады (на английском и французском языках). Осенью этого года планируется расширить сферу действия сервиса на Австралию и Великобританию. Позже сервис будет запущен в других странах Европы. Ежемесячная стоимость подписки на Apple News Plus составит $9,99 (первый месяц будет доступен бесплатно). Заявлена поддержка семейной подписки. Как отмечают в Apple, оформление подписки на все издания, входящие в состав Apple News Plus, обошлось бы в сумму более чем $8000 в год.