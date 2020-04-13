Bloomberg рассказал, каким будет дизайн новых смартфонов iPhone





Как сообщает ресурс Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, компания Apple готовит редизайн топовых версий iPhone, заимствуя некоторые элементы дизайна у последних iPad. В рамках грядущего осеннего обновления публике будут представлены четыре модели смартфонов и два новых аксессуара.

Отмечается, что как минимум две флагманские версии получат плоские боковые грани из нержавеющей стали вместо нынешних изогнутых линий. При этом закруглённые углы будут иметь более резкие очертания, как у iPad Pro модельного ряда 2018 года. Также новые смартфоны будут оснащены плоскими дисплеями, как у iPhone 5, а не со скошенными краями, как у нынешних устройств.

Дополнительно сообщается, что Apple также разрабатывает уменьшенную и более доступную версию своей умной колонки HomePod. Данная версия будет выпущена уже в этом году. Кроме того, в этом году ожидается появление и так называемых устройств Apple Tags, которые позволят пользователям отслеживать реальные объекты, такие как ключи и кошельки. Об этом заявляют люди, которые видел прототипы указанных новинок.

Кроме того, осведомлённые источники указывают, что из-за пандемии коронавируса и вызванных ею сбоев и задержек, по крайней мере, некоторые из новых iPhone могут быть выпущены на несколько недель позже обычного. Но в любом случае, их презентацию планируется провести в рамках типичного осеннего сезона. По словам других людей, Apple не сообщила поставщикам о каких-либо существенных задержках, и ожидается, что её инженеры отправятся в Китай и завершат разработку дизайна продукта в мае. Представитель компании отказался комментировать эту информацию.

Что касается прочих утечек, то грядущие версии iPhone Pro должны получить по три камеры на задней панели, в то время как «базовые» версии будут и далее довольствоваться двумя камерами. Кроме того, устройства серии Pro в дополнение к существующим модулям камер планируется оснастить сенсором LiDAR, который появился в недавно выпущенном планшете iPad Pro и используется для нужд дополненной реальности. Вместе с тем, максимальная конфигурация будет включать более крупный дисплей (6,7 дюйма вместо нынешних 6,5 дюйма). Также ожидается, что вырез в верхней части дисплея, где размещены фронтальная камера и сенсоры системы Face ID, станет более компактным. Кроме того, iPhone следующего поколения будут оснащаться более производительным процессором, OLED дисплеями и поддержкой связи 5G.

Источник: Bloomberg