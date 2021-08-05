Blue Origin Джеффа Безоса назвала Starship Илона Маска «чрезвычайно сложным и рискованным» для лунных миссий NASA





Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, созданная основателем Amazon и богатейшим человеком мира Джеффом Безосом продолжает попытки дискредитировать SpaceX Илона Маска, навязывая NASA собственный лунный посадочный модуль Blue Moon для доставки астронавтов и грузов в рамках программы «Артемида».

Как развивались события вокруг контракта NASA на создание лунного посадочного модуля для доставки астронавтов и грузов на поверхность Луны

Создание лунной посадочной системы HLS (Human Landing System) — один из важнейших этапов амбиционной американской лунной программы «Артемида» с возобновлением пилотируемых миссий и колонизацией спутника, в которой на сегодняшний день участвует девять стран, в том числе и Украина. По плану NASA, модуль HLS будет стыковаться с окололунной станцией, садиться и взлетать с поверхности Луны, а также доставлять на Луну необходимые приборы и инструменты.

В конкурсе NextSTEP-2 (Next Space Technologies for Exploration Partnerships) по разработке взлетно-посадочных модулей соперничали три частные американские космические компании: Blue Origin, SpaceX и Dynetics. В апреле этого года NASA объявило победителя — компанию SpaceX Илона Маска. Общая оценка проекта SpaceX составила 2,941 миллиарда долларов и оказалась самой низкой, тогда как Blue Origin, объединившаяся с Northrop Grumman, Lockheed Martin и Draper в альянс National Team, просила за контракт 5,99 миллиарда долларов. Кроме того, SpaceX показала наиболее хорошие результаты в ходе технического анализа проекта.

После проигрыша Blue Origin назвала решение NASA «ошибочным» и «рискованным», и вместе с Dynetics подала жалобу в Счетную палату США (GAO), чтобы добиться аннулирования результатов и повторного проведения конкурса. Спустя несколько дней после подачи жалобы NASA обратилось к SpaceX с требованием прекратить все работы по контракту до момента, когда GAO рассмотрит ситуацию и вынесет свое решение касательно итогов конкурса.

30 июля Счетная палата США отклонила жалобы Blue Origin и Dynetics на решение NASA отдать SpaceX контракт на создание лунного посадочного модуля. Незадолго до вынесения решения GAO по жалобе Джефф Безос предложил NASA скидку в $2 млрд в обмен на участие посадочного модуля Blue Origin в лунном проекте «Артемида».

И, похоже, просто так Blue Origin Джеффа Безоса сдавать не собирается. В конце мая она уже пыталась очернить SpaceX и ее проект сверхтяжелой ракетной системы Starship, а теперь снова вернулась к сомнительным маркетинговым практикам. 4 августа Blue Origin опубликовала на официальном сайте инфографику со сравнением собственного модуля Blue Moon и лунной версии Starship — и он, разумеется, не в пользу конкурента.

В ней Blue Origin называет Starship «чрезвычайно технически сложным и рискованным» по сравнению с собственным интегрированным спускаемым аппаратом. Blue Origin подчеркивает, что SpaceX «никогда не выполняла орбитальный запуск Starship из Бока-Чика» и должна «продемонстрировать способность совершить 7-11 запусков с интервалом в 1 неделю», а также продемонстрировать «ранее никогда не выполнявшуюся» криогенную дозаправку на околоземной орбите.

В одном одностраничном документе Blue Origin говорит, что решение NASA выбрать только Starship «ставит под угрозу лидерство США в космосе», и снова повторяет, что NASA «приняло ошибочное предложение». В другом документе Blue Origin утверждает, что подход NASA к заключению контрактов HLS через конкурс Lunar Exploration Transportation Services «не сработает» и «равносилен тому, чтобы NASA начало все сначала».

Moving rocket to orbital launch pad pic.twitter.com/zZLiXIPD6M — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2021

При этом Blue Origin скромно умалчивает про успехи SpaceX в развитии Starship — как раз сейчас компания Илона Маска готовится к первому орбитальному полету, который может состояться уже до конца года. Как раз сегодня SpaceX переместила ускоритель Super Heavy Booster 4 к орбитальной пусковой площадке (фото выше). Более детально об успехах SpaceX в проекте Starship + Super Heavy мы рассказывали во вчерашнем материале.

В то же время Blue Origin со своим проектом лунного посадочного модуля Blue Moon пока дальше макетов, рендеров и анимаций не продвинулась. Для более полного понимания ситуации также рекомендуем ознакомиться с заметкой ниже, где мы вспоминали о ракете-носителе Vulcan Centaur от ULA, разрабатываемой на замену Atlas V. Еще в 2018 году совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin подписало с Blue Origin контракт на поставку метановых двигателей BE-4. Но с июля 2020 года, когда Blue Origin доставила тестовый образец двигателя для наземных испытаний новостей больше не было.